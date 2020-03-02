Аваков може отримати підвищення в уряді, – "слуга народу" Монастирський

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який перебуває на цій посаді з лютого 2014 року, точно збереже місце у Кабміні. Ба більше – на нього навіть може очікувати підвищення.

Розмови про нові призначення в уряді та, можливо, навіть відставку його очільника Олексія Гончарука, тривають вже не перший тиждень. У середу, 4 березня, ситуація стане зрозумілішою: на позачергове засідання збереться парламент. Нардепи розглянуть низку кадрових питань, що стосуються Кабінету Міністрів.

До теми ротацій: Якщо звільнять Гончарука: коли призначать нового прем’єра

Якщо крісло хитається навіть під самим прем’єром, то щодо майбутнього Арсена Авакова нардепи від "Слуги народу" висловлюють впевненість. Так, глава комітету з питань правоохоронної діяльності, "слуга народу" Денис Монастирський впевнений: Аваков посаду збереже. Про це він повідомив в коментарі Інтерфакс-Україна.

Питання збереження посади або навіть можливість її підвищення для міністра Авакова практично вирішене,

– розповів він.

Він додав, що наразі тривають палкі дискусії стосовно керівників правоохоронних органів. Окрім того, питання можливого звільнення глави уряду Гончарука, за його словами, теж ще не вирішене.

"Триває нова хвиля збору підписів за відставку Руслана Рябошапки, у тому числі обговорюється доцільність перебування директора НАБУ (Ситника – 24 канал) на посаді", – додав Монастирський.

Ротації в уряді: коротко

Наприкінці лютого низка ЗМІ повідомила про те, що прем’єр Олексій Гончарук невдовзі може покинути свою посаду. На цьому пості його може замінити політик із досвідом Сергій Тігіпко. Серед інших кандидатів на нібито вакантне місце: БІЗНЕСМЕН І УРЯДОВЕЦЬ ЧАСІВ Януковича Валерій Хорошковський, теперішній глава МВС Арсен Аваков та директор з розвитку бізнесу "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Далі ЗМІ почали писати про те, що Гончарук написав заяву на відставку, однак 2 березня під час власної пресконференції він спростував ці слова.

Однак кадрові ротації в уряді неминучі, оскільки президент Зеленський скликав на 4 березня позачергову сесію Верховної Ради. Серед іншого, розглядатимуть і це питання.



Імовірні кандидати на посаду прем'єра/ інфографіка 24 каналу

Кого можуть зачепити зміни у Кабміні? Окрім самого Гончарука, кадрові зміни можуть торкнутися Міністерство закордонних справ, МОЗ, Міністерство соцполітики, Міністерство окупованих територій, а також Офіс генпрокурора. Також Рада може розглянути питання призначення віцепрем’єра з питань промисловості.