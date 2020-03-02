20:03
2 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ МЕЛЬНИЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Новітня зброя Росії – лазери і котики. Чому Лаврову варто боятися Путіна
      Вєсті Кремля
      19:34, 29 лютого
      Вєсті.UA: Чому Зеленський скликає Раду. Рабінович подався в діджеї
      Вєсті.UA
      19:44, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ МЕЛЬНИЧУК

      Аваков може отримати підвищення в уряді, – "слуга народу" Монастирський

      -
      Арсен Аваков / Getty images

      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який перебуває на цій посаді з лютого 2014 року, точно збереже місце у Кабміні. Ба більше – на нього навіть може очікувати підвищення.

      Розмови про нові призначення в уряді та, можливо, навіть відставку його очільника Олексія Гончарука, тривають вже не перший тиждень. У середу, 4 березня, ситуація стане зрозумілішою: на позачергове засідання збереться парламент. Нардепи розглянуть низку кадрових питань, що стосуються Кабінету Міністрів.

      До теми ротацій: Якщо звільнять Гончарука: коли призначать нового прем’єра

      Якщо крісло хитається навіть під самим прем’єром, то щодо майбутнього Арсена Авакова нардепи від "Слуги народу" висловлюють впевненість. Так, глава комітету з питань правоохоронної діяльності, "слуга народу" Денис Монастирський впевнений: Аваков посаду збереже. Про це він повідомив в коментарі Інтерфакс-Україна.

      Питання збереження посади або навіть можливість її підвищення для міністра Авакова практично вирішене,
      – розповів він.

      Він додав, що наразі тривають палкі дискусії стосовно керівників правоохоронних органів. Окрім того, питання можливого звільнення глави уряду Гончарука, за його словами, теж ще не вирішене.

      "Триває нова хвиля збору підписів за відставку Руслана Рябошапки, у тому числі обговорюється доцільність перебування директора НАБУ (Ситника – 24 канал) на посаді", – додав Монастирський.

      Ротації в уряді: коротко

      • Наприкінці лютого низка ЗМІ повідомила про те, що прем’єр Олексій Гончарук невдовзі може покинути свою посаду. На цьому пості його може замінити політик із досвідом Сергій Тігіпко. Серед інших кандидатів на нібито вакантне місце: БІЗНЕСМЕН І УРЯДОВЕЦЬ ЧАСІВ Януковича Валерій Хорошковський, теперішній глава МВС Арсен Аваков та директор з розвитку бізнесу "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
      • Далі ЗМІ почали писати про те, що Гончарук написав заяву на відставку, однак 2 березня під час власної пресконференції він спростував ці слова.
      • Однак кадрові ротації в уряді неминучі, оскільки президент Зеленський скликав на 4 березня позачергову сесію Верховної Ради. Серед іншого, розглядатимуть і це питання.

      Кабмін Гончарук прем'єр-міністр Тігіпко Хорошковський Аваков
      Імовірні кандидати на посаду прем'єра/ інфографіка 24 каналу

      Кого можуть зачепити зміни у Кабміні? Окрім самого Гончарука, кадрові зміни можуть торкнутися Міністерство закордонних справ, МОЗ, Міністерство соцполітики, Міністерство окупованих територій, а також Офіс генпрокурора. Також Рада може розглянути питання призначення віцепрем’єра з питань промисловості.

      Пробне ЗНО-2020: учасники отримали запрошення
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Олексій Гончарук Арсен Аваков Слуга народу Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 20:00 Як Укрзалізниця віддала газові постачання клану Злочевського: деталі змови
      Сергій Лещенко
      сьогодні , 19:00 Коронавірус та його наслідки: дорожня карта для Зеленського
      Анатолій Амелін
      24 лютого , 20:00 MINI Cooper SE: електричний, але драйвовий
      сьогодні , 15:30 Чому Грузія краще Іспанії: топ-30 причин придбати житло в Батумі
      26 лютого , 14:47 5 найчастіших помилок при ремонті кухні – фото
      Ростислав Струтинський
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук