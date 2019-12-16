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      Михайло Коваль став відповідальним за територіальну оборону України: що про нього відомо

      1514 Читать новость на русском
      Михайло Коваль / 112.ua

      Першого заступника Ради нацбезпеки і оборони Михайла Коваля призначили відповідальним за територіальну оборону України. Що про нього відомо – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Рішення про призначення Михайла Коваля на таку відповідальну посаду прийняли на закритому засіданні РНБО, що відбулось напередодні нормандського саміту. Система територіальної оборони України перебуває на етапі створення – до 31 грудня 2020 року мають бути завершені всі установчі організаційно-правові питання, до процесу долучатимуть добровольців і тих, хто повернулися з фронту.

      Важливо! РНБО призначила відповідального за територіальну оборону України

      Біографія Михайла Коваля

      Михайло Коваль є українським військовиком, генерал-полковником.

      Він народився 26 лютого 1956 року в Ізяславі на Хмельниччині.

      Кар’єра військового

      Коваль закінчив Кам’янецьк-Подільське вище військово-інженерне командне училище.

      Після цього 4 роки відслужив в окремому гвардійському інженерно-саперному батальйоні гвардійської повітрянодесантної дивізії. Був командиром взводу та роти.

      З 1984 по 1987 роки служив у гвардійському парашутно-десантному полку гвардійської повітрянодесантної дивізії, був заступником командира батальйону, командиром батальйону.

      Михайло Коваль закінчив Військову академію Фрунзе.

      Вкінці 90-тих працював начальником штабу та командиром 30-ї танкової дивізії 8-го армійського корпусу Північного оперативного командування.

      У серпні 1999-го отримав звання генерал-майора.

      У 2000-них роках у кар’єрі Коваля – помітний злет.

      Спочатку, з 2002 по 2003 роки він працює першим заступником Голови Держкомітету у справах охорони Державного кордону – командувачем Прикордонних військ України. У той же період отримує звання генерал-лейтенанта.

      Після цього працює першим заступником Голови Державної прикордонної служби України. У 2007 році отримує звання генерал-полковника.

      Коваль і політика

      25 березня 20104 року Коваля призначили виконувачем обов’язків міністра оборони України. На цій посаді він перебував до липня 2014-го.

      До складу РНБО Коваля ввели у квітні 2014-го року. З 17 лютого 2015-го року він став першим заступником секретаря РНБО.

      Коваль у полоні

      5 березня 2014-го року під час вторгнення на територію України "зелених чоловічків"(російських військових без розпізнавальних знаків – 24 канал) був викрадений біля військової частини під Ялтою. За свідченнями очевидця, російські байкери зупинили авто, в якому він їхав, порізали шини та забрали Коваля.

      На щастя, під час оперативного розслідування того ж дня вдалося встановити його місце перебування, а після успішних переговорів – звільнити.

      Державні нагороди Коваля

      • Має Орден "За заслуги" 1-го, 2-го та 3-го ступенів.
      • Медаль "За військову службу Україні".
      • Медаль "Захиснику Вітчизни".
      • Медаль "За бойові заслуги"
      • Орден Богдана Хмельницького 3 ступеня.
      • Відзнаки Міноборони "Доблесть і честь", "За сумлінну службу" тощо.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики РНБО
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