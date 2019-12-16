Михайло Коваль став відповідальним за територіальну оборону України: що про нього відомо
Першого заступника Ради нацбезпеки і оборони Михайла Коваля призначили відповідальним за територіальну оборону України. Що про нього відомо – читайте у матеріалі 24 каналу.
Рішення про призначення Михайла Коваля на таку відповідальну посаду прийняли на закритому засіданні РНБО, що відбулось напередодні нормандського саміту. Система територіальної оборони України перебуває на етапі створення – до 31 грудня 2020 року мають бути завершені всі установчі організаційно-правові питання, до процесу долучатимуть добровольців і тих, хто повернулися з фронту.
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Біографія Михайла Коваля
Михайло Коваль є українським військовиком, генерал-полковником.
Він народився 26 лютого 1956 року в Ізяславі на Хмельниччині.
Кар’єра військового
Коваль закінчив Кам’янецьк-Подільське вище військово-інженерне командне училище.
Після цього 4 роки відслужив в окремому гвардійському інженерно-саперному батальйоні гвардійської повітрянодесантної дивізії. Був командиром взводу та роти.
З 1984 по 1987 роки служив у гвардійському парашутно-десантному полку гвардійської повітрянодесантної дивізії, був заступником командира батальйону, командиром батальйону.
Михайло Коваль закінчив Військову академію Фрунзе.
Вкінці 90-тих працював начальником штабу та командиром 30-ї танкової дивізії 8-го армійського корпусу Північного оперативного командування.
У серпні 1999-го отримав звання генерал-майора.
У 2000-них роках у кар’єрі Коваля – помітний злет.
Спочатку, з 2002 по 2003 роки він працює першим заступником Голови Держкомітету у справах охорони Державного кордону – командувачем Прикордонних військ України. У той же період отримує звання генерал-лейтенанта.
Після цього працює першим заступником Голови Державної прикордонної служби України. У 2007 році отримує звання генерал-полковника.
Коваль і політика
25 березня 20104 року Коваля призначили виконувачем обов’язків міністра оборони України. На цій посаді він перебував до липня 2014-го.
До складу РНБО Коваля ввели у квітні 2014-го року. З 17 лютого 2015-го року він став першим заступником секретаря РНБО.
Коваль у полоні
5 березня 2014-го року під час вторгнення на територію України "зелених чоловічків"(російських військових без розпізнавальних знаків – 24 канал) був викрадений біля військової частини під Ялтою. За свідченнями очевидця, російські байкери зупинили авто, в якому він їхав, порізали шини та забрали Коваля.
На щастя, під час оперативного розслідування того ж дня вдалося встановити його місце перебування, а після успішних переговорів – звільнити.
Державні нагороди Коваля
- Має Орден "За заслуги" 1-го, 2-го та 3-го ступенів.
- Медаль "За військову службу Україні".
- Медаль "Захиснику Вітчизни".
- Медаль "За бойові заслуги"
- Орден Богдана Хмельницького 3 ступеня.
- Відзнаки Міноборони "Доблесть і честь", "За сумлінну службу" тощо.