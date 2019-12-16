Михайло Коваль став відповідальним за територіальну оборону України: що про нього відомо

Першого заступника Ради нацбезпеки і оборони Михайла Коваля призначили відповідальним за територіальну оборону України. Що про нього відомо – читайте у матеріалі 24 каналу.

Рішення про призначення Михайла Коваля на таку відповідальну посаду прийняли на закритому засіданні РНБО, що відбулось напередодні нормандського саміту. Система територіальної оборони України перебуває на етапі створення – до 31 грудня 2020 року мають бути завершені всі установчі організаційно-правові питання, до процесу долучатимуть добровольців і тих, хто повернулися з фронту.

Важливо! РНБО призначила відповідального за територіальну оборону України

Біографія Михайла Коваля

Михайло Коваль є українським військовиком, генерал-полковником.

Він народився 26 лютого 1956 року в Ізяславі на Хмельниччині.

Кар’єра військового

Коваль закінчив Кам’янецьк-Подільське вище військово-інженерне командне училище.

Після цього 4 роки відслужив в окремому гвардійському інженерно-саперному батальйоні гвардійської повітрянодесантної дивізії. Був командиром взводу та роти.

З 1984 по 1987 роки служив у гвардійському парашутно-десантному полку гвардійської повітрянодесантної дивізії, був заступником командира батальйону, командиром батальйону.

Михайло Коваль закінчив Військову академію Фрунзе.

Вкінці 90-тих працював начальником штабу та командиром 30-ї танкової дивізії 8-го армійського корпусу Північного оперативного командування.

У серпні 1999-го отримав звання генерал-майора.

У 2000-них роках у кар’єрі Коваля – помітний злет.

Спочатку, з 2002 по 2003 роки він працює першим заступником Голови Держкомітету у справах охорони Державного кордону – командувачем Прикордонних військ України. У той же період отримує звання генерал-лейтенанта.

Після цього працює першим заступником Голови Державної прикордонної служби України. У 2007 році отримує звання генерал-полковника.

Коваль і політика

25 березня 20104 року Коваля призначили виконувачем обов’язків міністра оборони України. На цій посаді він перебував до липня 2014-го.

До складу РНБО Коваля ввели у квітні 2014-го року. З 17 лютого 2015-го року він став першим заступником секретаря РНБО.

Коваль у полоні

5 березня 2014-го року під час вторгнення на територію України "зелених чоловічків"(російських військових без розпізнавальних знаків – 24 канал) був викрадений біля військової частини під Ялтою. За свідченнями очевидця, російські байкери зупинили авто, в якому він їхав, порізали шини та забрали Коваля.

На щастя, під час оперативного розслідування того ж дня вдалося встановити його місце перебування, а після успішних переговорів – звільнити.

Державні нагороди Коваля