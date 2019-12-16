Після звільнення Зеленський дав Кривоносу нову важливу посаду: деталі

Генерал-майора Сергія Кривоноса призначили відповідальним за територіальну оборону України. Рішення про це було ухвалено на закритому засіданні РНБО напередодні нормандського саміту.

Це було одним з двох ключових питань засідання, розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Про це повідомляє "АрміяInform".

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Кривонос призначений відповідальним за напрямок територіальної оборони. До 31 грудня має бути повністю закінчена ситуація, пов'язана з цим питанням. Ми маємо розуміння, що всі, хто сьогодні хочуть долучитися до територіальної оборони, всі добровольці, які мають бажання взяти в цьому участь, будуть найближчим часом долучені до цього питання,

– заявив Данілов.

Що відомо про звільнення Кривоноса з РНБО?Президент України Володимир Зеленський 29 листопада звільнив Кривоноса з посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.



Окрім того, Кривонос звільнений з робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави. Тоді обговорювали буцімто звільнення Кривоноса з РНБО, але згодом з'ясувалося, що мовиться лише про склад двох комісій.