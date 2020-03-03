Офис Президента раздал "слугам народа" документ-подсказку с претензиями к Кабмину, – СМИ

Накануне внеочередного заседания Верховной Рады некоторые депутаты "Слуги народа" получили документ от Офиса Президента. Он содержит подсказки с аргументами для нардепов относительно претензий в Кабмин и руководителей силовых ведомств.

Документ из ОПУ получило издание "Новое Время". В нем говорится, что сейчас правительству необходима "тройная перезагрузка": политическая, структурная и кадровая.

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В материале указано о достижениях правительства, но и отмечается провальная политика относительно промышленного производства, спада экспорта из-за стойкой ревальвации гривни, низкие объемы бюджетных поступлений.

Кабмин декларировал человекоцентричность своей программы. Но сегодня это, к сожалению, остается декларацией,

– говорится в документе.

Кабмин обвиняют в:

отсутствии четкой стратегии, как остановить падение промышленности;

не заработал должным образом механизм поддержки инвесторов;

августовское объединение министерств не сработало;

целые отрасли остались без присмотра государства, поскольку "у министров просто не доходят руки охватить все разнообразие деятельности своего ведомства";

отсутствии коммуникаций с Верховной Радой и фракцией "Слуга народа".

В документе также говорится, что руководители центральных органов исполнительной власти и служб не показывают должный результат.

"В частности, речь идет о таможенной службе. Куча людей "застряли" в социальных лифтах, и вместе с тем, правительство не может найти руководителей и специалистов для работы в ведомствах", – говорится в документе.

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В отношении руководителей силовых ведомств депутатам предлагают говорить, что ни Офис генпрокурора, ни НАБУ "не действуют в соответствии с запросом общества на справедливость".

На одну должность человек не назначается навсегда. На любой должности честность и порядочность должны сочетаться с профессионализмом и эффективностью. С теми, кто не готов отвечать этим критериям – мы будем прощаться, не дожидаясь конца полномочий,

– отмечают в документе.

Депутатам предлагают сказать, что они пытались решить вопрос в рабочем порядке, путем коммуникации и с правительством, и руководством правоохранительных органов. Но это не принесло существенных изменений.

У нас нет цели отправить кого-то в отставку просто "чтобы отправить". Мы четко видим, где есть проблемы и наша цель – эти проблемы решить,

– цитирует документ издание.

В документе говорится, что новые политики отличаются от старых не возрастом и не местом получения образования, а тем, что не держатся за должности или мандаты.

Мы так же будем предлагать обществу людей, которые не воруют и не врут. Но наряду с этим – у которых есть опыт и навыки государственного управления,

– подчеркивается в документе.

Что известно о возможных кадровых изменениях в Кабмине?Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Рады на 4 марта. Среди основных вопросов – Кабинет Министров Украины и правоохранительные органы.



Ранее ряд СМИ сообщили о том, что премьер Алексей Гончарук вскоре может покинуть свой пост. На этом посту его может заменить Сергей Тигипко, Валерий Хорошковский, Арсен Аваков или Юрий Витренко. Сам Гончарук опровергает свою отставку.



Кроме премьера Алексея Гончарука, кадровые изменения могут коснуться Министерства иностранных дел, Министерства здравоохранения, Министерства соцполитики, Министерства оккупированных территорий, а также Офиса Генпрокурора. Также Рада может рассмотреть вопрос о назначении вице-премьера по промышленности.

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