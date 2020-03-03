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      В "Слуге народа" рассказали, что не устраивает в Кабмине

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      Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что Кабмин не является эффективным в социальной, промышленной и жилищно-коммунальной политике.

      Александр Корниенко в эфире ток-шоу "Свобода слова" отметил, что в отношении правительства "возник непонятный парадокс".

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      По словам политика, доверие к президенту сохраняется достаточно высоким. Это означает, что в целом есть доверие к тому экономическому и социальному курсу, который год назад предложил Зеленский и партия "Слуга народа".

      Справка. Согласно результатам социологических исследований, 44% украинцев хотят отправить в отставку действующий состав Кабмина. Рейтинг Зеленского также несколько упал, но большинство граждан продолжают ему доверять.

      В то же время есть вопросы к выполнению курса и программы Зеленского.

      Люди не почувствовали это в своем кармане, на своем дворе, не почувствовали в состоянии улучшения медицинской инфраструктуры, например,
      – добавил Корниенко.

      Глава партии отметил, что в отдельных сферах "царит определенный беспорядок", хотя существует "стратегия, куда мы идем".

      Александо Корниенко считает, что важным вопросом также является промышленная политика. Политик добавил, что для этого направления есть идея назначить отдельного координатора: министра или вице-премьера.

      Что касается обновления и изменений в силовом блоке, нардеп отметил, что сначала надо заслушать отчеты правоохранителей и задать им вопросы.

      Финальная конфигурация будет обсуждаться на заседании фракции во вторник,
      – подытожил Корниенко.

      К теме: Новых лиц недостаточно, в правительстве нужны люди с опытом, – Корниенко

      Что известно о возможных кадровых изменениях в Кабмине? Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Рады на 4 марта. Среди основных вопросов – Кабинет Министров Украины и правоохранительные органы.

      Ранее ряд СМИ сообщил о том, что премьер Алексей Гончарук вскоре может покинуть свой пост. На этом посту его может заменить политик с опытом Сергей Тигипко. Среди других кандидатов: бизнесмен и чиновник времен Януковича Валерий Хорошковский, нынешний глава МВД Арсен Аваков и директор по развитию бизнеса Нафтогаза Юрий Витренко. Сам Гончарук опровергает свою отставку.

      Кроме премьера Алексея Гончарука, кадровые изменения могут коснуться Министерства иностранных дел, Минздрава, Министерства соцполитики, Министерства оккупированных территорий, а также Офиса Генпрокурора. Также Рада может рассмотреть вопрос назначения вице-премьера по вопросам промышленности.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Министерство внутренних дел Верховная Рада Алексей Гончарук Министерство промышленной политики Министерство социальной политики Слуга народа Александр Корниенко Кабинет Министров Украины
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