Весна пришла, время отвечать, – Стефанчук об отчете силовиков и обещанных "весенних посадках"
В Раде на внеочередном заседании 4 марта планируют заслушать отчеты руководителей силовых ведомств. Это нужно, чтобы депутаты могли решить, как приблизить время выполнения обещания Зеленского и "Слуги народа" о "весенних посадках".
О "весенних посадках", которые обещали Зеленский и "Слуга народа", говорил вечером 2 марта в эфире "Свободы слова" первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.
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Зачем Рада заслушает отчеты силовиков
Весна уже снова пришла и нам пора отвечать: какие перспективы того, что будет выполнена программа и обещания президента, которые он вместе с партией "Слуга народа" давал,
– подчеркнул Стефанчук.
И добавил, что "нужно уже доводить дела, по которым есть весь необходимый фактаж, до логического завершения".
Именно поэтому в ВРУ 4 марта депутаты намерены заслушать отчеты руководителей силовых ведомств. Хотя, как заметил Стефанчук, не все от силовиков зависит: ведь не завершена также и судебная реформа.
Вице-спикер напомнил, что в Украине сложилась уникальная ситуация: есть Верховный суд и есть Верховный суд Украины. Поэтому, согласно решению Конституционного суда, выход из этой ситуации должен найти парламент.
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко при этом добавил, что депутаты в Раде "видели много отчетов министров, а вот представителей правоохранительных органов видели меньше".
Реформа ГПУ затянулась, много жалоб на аттестацию. По НАБУ: депутаты собирали подписи (за отставку Сытника – 24 канал). Это не имеет юридической силы, но таким образом депутаты выражают свое отношение,
– пояснил необходимость отчетности силовиков Корниенко.
Как отчитываться силовики в Раде
"Мы дали 5 минут каждому правоохранительному органу на доклад", – пояснил Стефанчук.
После доклада представители каждой из фракций смогут задать по два вопроса любому из представителей силового блока. Еще три вопроса смогут поставить другие депутаты – внефракционные.
Готова ли судебная система к посадкам
"Надо ту судебную реформу, которую мы затеяли, довести до ума – чтобы доводить дела до приговоров", – отметил в том же эфире "Свободы слова" председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
Будут ли 4 марта изменения в правоохранительных органах
Надо заслушать отчет. Возможно, будут изменения в ближайшее время. Возможно, надо дать еще время правоохранительным органам. Мы ведем дискуссии. Завтра на заседании фракции будем все обсуждать,
– подытожил Корниенко.
Обратите внимание: большинство СМИ и экспертов пишут, что кадровые ротации в украинском правительстве неизбежны. Ведь президент Зеленский недаром созвал на 4 марта внеочередную сессию Верховной Рады.
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