Весна прийшла, час відповідати, – Стефанчук про звіт силовиків і обіцяні "весняні посадки"

У Раді на позачерговому засіданні 4 березня планують заслухати звіти керівників силових відомств. Це потрібно, щоб депутати могли вирішити, як наблизити час виконання обіцянки Зеленського та "Слуги народу" про "весняні посадки".

Про "весняні посадки", які обіцяли Зеленський та "Слуга народу", говорив увечері 2 березні в ефірі "Свободи слова" перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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Навіщо Рада заслуховуватиме звіти силовиків

Весна вже знову прийшла і нам потрібно відповідати: які перспективи того, що буде виконана програма й обіцянки президента, які він разом із партією "Слуга народу" давав,

– наголосив Стефанчук.

І додав, що "потрібно вже доводити справи, за якими є весь необхідний фактаж, до логічного завершення".

Саме тому у ВРУ 4 березня депутати мають намір заслухати звіти керівників силових відомств. Хоча, як зауважив Стефанчук, не все від силовиків залежить: адже не завершена також і судова реформа.

Віцеспікер нагадав, що в Україні склалася унікальна ситуація: є Верховний суд і є Верховний суд України. Тому, відповідно до рішення Конституційного суду, вихід із цієї ситуації повинен знайти парламент.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко при цьому додав, що депутати у Раді "бачили багато звітів міністрів, а от представників правоохоронних органів бачили менше".

Реформа ГПУ затягнулася, багато скарг на атестацію. Щодо НАБУ: депутати збирали підписи (за відставку Ситника – 24 канал). Це не має юридичної сили, але у такий спосіб депутати висловлюють своє ставлення,

– пояснив необхідність звітування силовиків Корнієнко.

Як саме звітуватимуть силовики у Раді

"Ми дали 5 хвилин кожному правоохоронному органу на доповідь", – пояснив Стефанчук.

Після доповіді представники кожної з фракцій зможуть поставити по два запитання будь-кому з представників силового блоку. Ще три питання матимуть змогу поставити інші депутати – позафракційні.

Чи готова судова система до посадок

"Треба ту судову реформу, яку ми затіяли, довести до пуття – щоб доводити справи до вироків", – зазначив у тому ж ефірі "Свободи слова" голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Чи будуть 4 березня зміни у правоохоронних органах

Треба заслухати звіт. Можливо, будуть зміни найближчим часом. Можливо, треба дати ще час правоохоронним органам. Ми ведемо дискусії. Завтра на засіданні фракції будемо все обговорювати,

– підсумував Корнієнко.

Зверніть увагу: більшість ЗМІ та експертів пишуть, що кадрові ротації в українському уряді неминучі. Адже президент Зеленський недарма скликав на 4 березня позачергову сесію Верховної Ради.