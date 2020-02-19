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      Конституційний суд визнав незаконною ліквідацію Верховного суду України

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      Конституційний суд визнав незаконною ліквідацію Верховного суду України / zaxid.net

      Конституційний суд 18 лютого визнав незаконною ліквідацію Верховного суду України в контексті судової реформи 2016 року. КС визнав, що зміна назви установи з "Верховний суд України" на "Верховний суд" не передбачає припинення діяльності та ліквідації суду.

      "... Конституційний суд визнав невідповідними Конституції України положення пунктів 7 ("і ліквідуються" в частині Верховного суду України), 14 ("судді Верховного суду України") і 25 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" закону №1402", – мовиться у прес-релізі на сайті КС.

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      Також неконституційним визнано конкурс до нового Верховного суду. КС дійшов до висновку, що положення Конституції, які стосуються оцінювання суддів, повинні бути деталізований у законі. Тобто Рада повинна передбачити спеціальну процедуру і критерії оцінювання цих суддів.

      При цьому КС звертає увагу, що перейменування Верховного суду України на Верховний суд не може проходити без переведення суддів (автоматичного). Адже немає відмінностей між юридичним статусом судді Верховного суду України і судді Верховного суду.

      В КС також зауважили, що вилучення слова "України" не може бути підставою длязвільнення всіх суддів Верховного суду України або для переведення до іншого суду, тим більше в суд нижньої інстанції.

      Тож КС дійшов до висновку, що судді Верховного суду України повинні продовжувати здійснювати свої повноваження як судді Верховного суду.

      Неконституційною визнана також норма, згідно з якою, суддя, який іде у відставку, не пройшовши атестацію, може претендувати на менші виплати довічного грошового утримання. КС вважає, що щомісячні виплати судді у відставці повинні бути пропорційними винагороді, яку отримує повноважний суддя.

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      Що відомо про судову реформу 2016 року? У 2016 році в межах судової реформи ліквідували вищі спеціалізовані суди та створили нову структуру Верховного суду як єдиного суду касаційної інстанції. У жовтні 2016 року Пленум Верховного суду виніс рішення, яким назвав неконституційним конкурсний відбір суддів у новий Верховний суд і оскаржив судову реформу в КС.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Судді Верховний суд України Законодавство Конституція Конституційний суд Новини політики
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