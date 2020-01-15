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      Рада остаточно схвалила законопроєкт про організацію роботи Верховного суду

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      Парламент схвалив законопроєкт про організацію роботи Верховного суду / Getty Images

      Верховна Рада схвалила у другому читанні проєкт закону №2314 авторства президента Володимира Зеленського. Документ передбачає внесення змін для вдосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядках.

      На думку авторів законопроєкту, його прийняття потрібне задля виконання Верховним судом свого головного завдання – забезпечення єдності та сталості судової практики. Крім того, законопроект повинен збалансування навантаження справами між різними юрисдикціями та сприятиме швидкому розгляду справ.

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      Що передбачає законопроєкт про роботу Верховного суду

      Законопроєкт визначає чіткі підстави для касаційного оскарження рішення суду першої інстанції і постанови суду апеляційної інстанції.

      Також спрощується порядок розгляду відводів судді у разі подачі такого відводу напередодні або в день засідання.

      Вилучаються деякі види забезпечення позову.

      Забороняється вживання заходів забезпечення позову, які мають своїм наслідком припинення, відкладення або призупинення конкурсу, аукціону, торгів, тендера чи інших публічних процедур, які проводяться від імені держави (державного органу), територіальної громади (органу місцевого самоврядування) або за участю призначеного держорганом суб'єкта в складі комісії, яка проводить конкурс, аукціон, торги, тендер або іншу публічну процедуру.

      "Загальновідома ситуація зловживання учасниками справи правом на відвід шляхом подачі відведення в день або напередодні судового засідання з метою недопущення його розгляду іншим суддею і скасування призначеного судового засідання", – мовиться в пояснювальній записці до законопроєкту.

      Щоб запобігти зловживанню учасниками справи їхніми процесуальними правами, законопроєкт дозволяє спрощений розгляд заяви про відвід судді, представленого ​​напередодні судового засідання, – тим же суддею, який розглядає справу (без зупинення провадження у справі та без передачі справи іншому складу суду для розгляду відповідної заяви). Правомірність відхилення такого відводу може бути переглянута судом апеляційної та/або касаційної інстанції.

      До теми: Зеленський підписав закон про суддів: що він передбачає

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Законодавство Верховний суд України Судді
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