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      Рада окончательно одобрила законопроект об организации работы Верховного суда

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      Парламент одобрил законопроект об организации работы Верховного суда / Getty Images

      Верховная Рада одобрила во втором чтении проект закона №2314 авторства президента Владимира Зеленского. Документ предусматривает внесение изменений для совершенствования пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядках.

      По мнению авторов законопроекта, его принятие необходимо для выполнения Верховным судом своей главной задачи – обеспечения единства и стабильности судебной практики. Кроме того, законопроект должен сбалансировать нагрузку делами между различными юрисдикциями и способствовать быстрому рассмотрению дел.

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      Что предусматривает законопроект о работе Верховного суда

      Законопроект определяет четкие основания для кассационного обжалования решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции.

      Также упрощается порядок рассмотрения отводов судьи в случае подачи такого отвода накануне или в день заседания.

      Изымаются некоторые виды обеспечения иска.

      Запрещается принятие мер обеспечения иска, которые имеют своим следствием прекращение, отложение или приостановление конкурса, аукциона, торгов, тендера или других публичных процедур, проводимых от имени государства (государственного органа), территориальной общины (органа местного самоуправления) или с участием назначенного госорганом субъекта в составе комиссии, которая проводит конкурс, аукцион, торги, тендер или другую публичную процедуру.

      "Общеизвестная ситуация злоупотребление участниками дела правом на отвод путем подачи отвода в день или накануне судебного заседания с целью недопущения его рассмотрения другим судьей и отмены назначенного судебного заседания", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

      Чтобы предотвратить злоупотребление участниками дела их процессуальными правами, законопроект позволяет упрощенное рассмотрение заявления об отводе судьи, представленного накануне судебного заседания, – тем же судьей, который рассматривает дело (без приостановления производства по делу без передачи дела другому составу суда для рассмотрения соответствующего заявления). Правомерность отклонения такого отвода может быть пересмотрена судом апелляционной и/или кассационной инстанции.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Владимир Зеленский Законодательство Верховный суд Украины Судьи
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