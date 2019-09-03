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      Рада дала зеленый свет отмене адвокатской монополии

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      Закон отмены адвокатской монополии 2019 – Рада поддержала закон
      Рада дала старт отмене адвокатской монополии / Соцсети

      Верховная Рада большинством голосов включила в повестку дня президентский законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)" и направила его в Конституционный суд.

      "За" проголосовали 337 нардепов, 1 высказался против, воздержались 28 человек и не голосовали 43 народных избранника. Минимально количество голосов для принятия должно была составить 226.

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      Адвокати, Верхвона Рада, проєкт закону, адвокатська монополія
      Как голосовали депутаты по отмене адвокатской монополии

      Больше всего поддержали такой шаг представители "Слуги народа", которая является крупнейшей фракцией в парламенте, – 248 голосов. В то же время по 20 нардепов проголосовали от "Европейской солидарности", "Батькивщины" и группы "За будущее". Также "за" высказался 1 народный избранник от "Голоса" и 28 внефракционных. Зато 0 голосов было от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

      Адвокати, Верхвона Рада, проєкт закону, адвокатська монополія
      Как голосовали фракции в Раде по отмене адвокатской монополии

      Теперь этот документ должны направить в Конституционный суд. Если судьи дадут положительное заключение, его могут принять в первом чтении, но не менее чем 300 голосами. Это голосование должно пройти уже на следующей сессии Верховной Рады – в феврале 2020 года.

      Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, он имеет целью внесение изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии, в частности, должно быть исключено уточнение о том, что исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде, а также защиту от уголовного обвинения.

      Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, он имеет целью внесения изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии. Авторы документы предусматривают, что принятие закона будет способствовать оптимизации механизма получения профессиональной юридической помощи.

      Таким образом, после принятия этого проекта закона в суде граждан Украины сможет защищать не только адвокат. Право на защиту также получат юристы, не являющиеся адвокатами. Авторы документа считают, что принятие закона будет способствовать оптимизации механизма получения профессиональной юридической помощи.

      Только адвокат был наделен правом представлять интересы лица в суде. И у лица, которое является юристом, но не имеет права на занятие адвокатской деятельностью, таких полномочий сейчас нет. Это фактически означает что есть монополизация рынка юридических услуг,
      – объяснил перед голосованием нардеп и представитель президента в Конституционном суде Федор Виниславский.

      По его словам, положение о исключительный защита адвокатом лица от уголовного обвинения законопроект не снимает.

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      Виниславский добавил: сейчас можно наблюдать такую ситуацию, что с начала 2020 года органы государственной власти и местного самоуправления вправе представлять только адвокат или прокурор. То есть они будут лишены юридической возможности предоставления интересов штатными работниками, поэтому будут вынуждены заключать адвокатские соглашения. Но в случае принятия вышеуказанного проекта закона этого можно будет избежать.

      Ранее во время заседания 3 сентября Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности. Поддержали такую инциативу 373 депутата, 0 парламентариев были против, воздержались 3 человека и не голосовали 28 народных избранников.

      Верховная Рада дала зеленый свет отмене адвокатской монополии: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство Судьи
      Источник: 24 канал
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