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      Конституционный суд поддержал законопроект Зеленского об отмене монополии адвокатов

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      Приняли закон об отмене адвокатской монополии
      Приняли закон об отмене адвокатской монополии / Иллюстративное фото (pixabay)

      КСУ завершил рассмотрение законопроекта 1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)". 31 октября обнародован вывод: документ соответствует требованиям Конституции Украины.

      В заключении суда говорится: понятие "предоставления профессиональной юридической помощи" не означает то же, что и понятие "представительство лица в суде". Об этом сообщил отдел коммуникаций КСУ на официальном сайте.

      Напомним, 3 сентября Рада дала зеленый свет отмене адвокатской монополии

      Такой вывод судей КСУ означает:

      ► Предоставление профессиональной юридической помощи осуществляют адвокаты, но – представлять лицо в суде может не только адвокат, но и любой по выбору подсудимого.

      Наряду с этим, говорят в КСУ, государство, как и гласит Конституция Украины, обязано обеспечить участие адвоката в процессе оказания профессиональной юридической помощи, чтобы подзащитный имел эффективный доступ к системе правосудия, причем за деньги государства.

      Отметим, что инициатором соответствующего законопроекта (1013) является Президент Украины Владимир Зеленский. Документ предлагает парламенту отменить нормы о том, что только адвокат имеет право представлять интересы гражданина в суде. Зеленский внес этот проект в перечень неотложных.

      Интересно, что положения, которые президент предлагает изменить в законодательстве, закрепили в Конституции во время реформы правосудия в 2016 году.

      Теперь, когда вывод КСУ по законопроекту обнародован, Рада может принять его в первом чтении 226 или более голосов. И уже на следующей очередной сессии законопроект могут принимать в целом, причем для этого нужны уже 300 или более голосов депутатов (так предусматривает Конституция Украины).

      Читайте также подробно о том, кто будет представлять украинцев в судах после отмены адвокатской монополии

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Верховная Рада Законодательство Владимир Зеленский Конституционный суд Новости политики Новости Украины
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