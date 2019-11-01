Конституционный суд поддержал законопроект Зеленского об отмене монополии адвокатов

КСУ завершил рассмотрение законопроекта 1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)". 31 октября обнародован вывод: документ соответствует требованиям Конституции Украины.

В заключении суда говорится: понятие "предоставления профессиональной юридической помощи" не означает то же, что и понятие "представительство лица в суде". Об этом сообщил отдел коммуникаций КСУ на официальном сайте.

Напомним, 3 сентября Рада дала зеленый свет отмене адвокатской монополии

Такой вывод судей КСУ означает:

► Предоставление профессиональной юридической помощи осуществляют адвокаты, но – представлять лицо в суде может не только адвокат, но и любой по выбору подсудимого.

Наряду с этим, говорят в КСУ, государство, как и гласит Конституция Украины, обязано обеспечить участие адвоката в процессе оказания профессиональной юридической помощи, чтобы подзащитный имел эффективный доступ к системе правосудия, причем за деньги государства.

Отметим, что инициатором соответствующего законопроекта (1013) является Президент Украины Владимир Зеленский. Документ предлагает парламенту отменить нормы о том, что только адвокат имеет право представлять интересы гражданина в суде. Зеленский внес этот проект в перечень неотложных.

Интересно, что положения, которые президент предлагает изменить в законодательстве, закрепили в Конституции во время реформы правосудия в 2016 году.

Теперь, когда вывод КСУ по законопроекту обнародован, Рада может принять его в первом чтении 226 или более голосов. И уже на следующей очередной сессии законопроект могут принимать в целом, причем для этого нужны уже 300 или более голосов депутатов (так предусматривает Конституция Украины).

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