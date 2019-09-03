Что дает отмена адвокатской монополии: мнение эксперта

Речь не идет об отмене полной монополии адвокатов. В Уголовно-процессуальном кодексе остается норма, согласно которой – только адвокат представляет обвиняемого или подозреваемого в суде.

Такое мнение 24 каналу высказал адвокат, кандидат юридических наук Василий Мирошниченко.

Тем временем: Рада дала зеленый свет отмене адвокатской монополии

После того как закон заработает, ограничение, что только адвокаты могут оказывать правовую помощь, останется только для уголовных дел. По мнению юриста, адвокатская монополия была слишком жесткой: ее введение вызвало очень большие дискуссии – механизм введения был неразумным.

В Украине ввели адвокатскую монополию, но не было обеспечено достаточное количество таких специалистов. После введения монополии, в некоторых регионах стоимость их услуг существенно выросла,

– отмечает Василий Мирошниченко.

Как Рада отменяла адвокатскую монополию, смотрите здесь:

Эксперт добавляет, что из-за введения адвокатской монополии, даже госорганы и представители местного самоуправления должны обращаться к таким специалистам за представительством своих интересов в судах. И это при том, что в штате многих организаций работали свои юристы.

Это было неоправданное ограничение прав граждан. Хорошо, что будет отменена адвокатская монополия. В дальнейшем необходимо обеспечить возможность для всех желающих, кто имеет юридическое образование, автоматически перейти в адвокаты,

– считает Мирошниченко.

В целом, адвокатская монополия введена во многих странах англо-саксонского мира, в частности в США, Великобритании. Правда, там это правильно выстроили: специалистов хватало, а услуги не были слишком дорогими, как у нас.

Кстати: Чего ждать от нового генпрокурора Рябошапки и что о нем говорят бывшие коллеги

Поэтому после того, как закон начнет работать, обычным людям и компаниям не придется обращаться только к адвокатам, чтобы они представляли их интересы в судах, кроме случаев, когда речь пойдет об уголовных делах. В других случаях это могут делать и юристы, которых значительно больше. Соответственно, стоимость услуг таких специалистов должна снизиться.

Кто поддержал снятие адвокатской монополии?

248 голосов "за" отдали депутаты от партии "Слуга народа". От "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "За будущее" проголосовали за этот законопроект по 20 депутатов. В то же время от "Голоса" одобрительно проголосовал лишь 1 народный избранник. Также, поддержали законопроект 28 внефракционных.