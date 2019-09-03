Що дає скасування адвокатської монополії: думка експерта

Наразі не йдеться про скасування цілковитої монополії адвокатів. У Кримінально-процесуальному кодексі залишається норма, що лише адвокат може представляти обвинуваченого чи підозрюваного в суді.

Таку думку 24 каналу висловив адвокат, кандидат юридичних наук Василь Мірошниченко.

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Після того як закон запрацює, обмеження, що тільки адвокати можуть надавати правову допомогу, залишиться лише для кримінальних справ. На думку правника, адвокатська монополія була занадто жорсткою: її введення викликало дуже великі дискусії – механізм запровадження був нерозумним.

В Україні ввели адвокатську монополію, але не було забезпечено достатньої кількості таких фахівців. Після запровадження монополії, в деяких регіонах вартість їхніх послуг суттєво зросла,

– наголошує Василь Мірошниченко.

Як Рада скасовувала адвокатську монополію, дивіться тут:

Експерт додає, що через запровадження адвокатської монополії, навіть держоргани та представники місцевого самоврядування мали звертатись до таких фахівців за представництвом своїх інтересів у судах. І це при тому, що в штаті багатьох організацій працювали свої юристи.

Це було невиправдане обмеження прав громадян. Добре, що буде скасовано адвокатську монополію. Надалі треба забезпечити можливість для всіх охочих, хто має юридичну освіту, автоматично перейти в адвокати,

– вважає Мірошниченко.

Загалом, адвокатська монополія запроваджена в багатьох країнах англо-саксонського світу, зокрема, у США, Великобританії. Щоправда, там це правильно вибудували: фахівців вистачало, а послуги не були занадто дорогими, як у нас.

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Тож після того, як закон почне працювати, звичайним людям і компаніям не доведеться звертатись лише до адвокатів, щоб вони представляли їхні інтереси в судах, окрім випадків, коли йтиметься про кримінальні справи. В інших випадках це зможуть робити й юристи, яких значно більше. Відповідно, вартість послуг таких фахівців має знизитись.

Хто підтримав зняття адвокатської монополії? 248 голосів "за" віддали депутати від партії "Слуга народу". Від "Європейської солідарності", "Батьківщини" та "За майбутнє" проголосували за цей законопроєкт по 20 депутатів. Натомість, від "Голосу" схвально проголосував лише 1 народний обранець. Також, підтримали законопроєкт 28 позафракційних.