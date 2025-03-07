06:36, 7 березня

Вибухи в Івано-Франківській області. Про роботу протиповітряної оборони в регіоні стало відомо з повідомлення міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, яке він опублікував у соціальних мережах о 04:34.

О 6:34 на Івано-Франківщині прогриміли повторні вибухи. Туди знову летіли ракети.