06:36, 7 марта

Взрывы в Ивано-Франковской области. О работе противовоздушной обороны в регионе стало известно из сообщения городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, которое он опубликовал в социальных сетях в 04:34.

В 6:34 на Ивано-Франковщине прогремели повторные взрывы. Туда снова летели ракеты.