Рада дала зелене світло скасуванню адвокатської монополії

Верховна Рада більшістю голосів включила до порядку денного президентський законопроєкт "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)" та направила його до Конституційного суду.

"За проголосували" 337 нардепів, 1 висловився проти, утрималися 28 осіб і не голосували 43 народних обранці. Мінімально кількість голосів для ухвалення мала становити 226.

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Як голосували депутати щодо скасування адвокатської монополії

Найбільше підтримали такий крок представники "Слуги народу", яка є найбільшою фракцією у парламенті, – 248 голосів. Водночас по 20 нардепів проголосували від "Європейської солідарності", "Батьківщини" та групи "За майбутнє". Також "за" висловився 1 народний обранець від "Голосу" та 28 позафракційних. Натомість 0 голосів було від "Опозиційної платформи – За життя".



Як голосували фракції у Раді щодо скасування адвокатської монополії

Тепер цей документ мають направити до Конституційного суду. Якщо судді дадуть позитивний висновок, його можуть схвалити в першому читанні, але не менш ніж 300 голосами. Це голосування має пройти вже на наступній сесії Верховної Ради – у лютому 2020 року.

Як мовиться у пояснювальній записці до проєкту закону, він має на меті внесення змін до Конституції щодо скасування адвокатської монополії, зокрема має бути виключено уточнення про те, що лише адвокат здійснює представництво іншої особи у суді, а також її захист від кримінального обвинувачення.

Таким чином, після ухвалення цього проєкту закону у суді громадян України захищатиме не лише адвокат. Право на захист також отримають правники, що не є адвокатами. Автори документу передбачають, що ухвалення закону сприятиме оптимізації механізму отримання професійної правничої допомоги.

Лише адвокат був наділеним правом представляти інтереси особи в суді. І особа, яка є правником, але не має права на зайняття адвокатською діяльністю, таких повноважень зараз немає. Це фактично означає що є монополізація ринку юридичних послуг,

– пояснив перед голосуванням нардеп і представник президента у Конституційному суді Федір Вініславський.

За його словами, положення про виключний захист адвокатом особи від кримінального звинувачення законопроєкт не знімає.

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Вініславський додав, зараз можна спостерігати таку ситуацію, що від початку 2020 року органи державної влади та місцевого самоврядування матиме право представляти лише адвокат чи прокурор. Тобто їх буде позбавлено юридичної можливості, що їхні інтереси представляють штатні працівники, тому вони будуть змушеними укладати адвокатські угоди. Але у разі ухвалення вищезазначеного проєкту закону, цього можна буде уникнути.

Раніше під час засідання 3 вересня Рада проголосувала за зняття депутатської недоторканності. Підтримали таку інціативу 373 депутати, 0 парламентарів були проти, утрималися 3 особи та не голосували 28 народних обранців.