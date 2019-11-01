Конституційний суд підтримав законопроєкт Зеленського про скасування монополії адвокатів

КСУ завершив розгляд законопроєкту 1013 "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)". 31 жовтня оприлюднено висновок: документ відповідає вимогам Конституції України.

У висновку суду мовиться: поняття "надання професійної юридичної допомоги" не означає те ж, що й поняття "представництво особи в суді". Про це повідомив відділ комунікацій КСУ на офіційному сайті.

Нагадаємо, 3 вересня Рада дала зелене світло скасуванню адвокатської монополії

Такий висновок суддів КСУ означає:

► Надання професійної юридичної допомоги здійснюють адвокати, але – представляти особу в суді може не лише адвокат, а й будь-хто за вибором підсудного.

Поряд з цим, кажуть в КСУ, держава, як і свідчить Конституція України, зобов'язана забезпечити участь адвоката в процесі надання професійної юридичної допомоги, щоб підзахисний мав ефективний доступ до системи правосуддя, причому за гроші держави.

Зауважимо, що ініціатором відповідного законопроєкту (1013) є Президент України Володимир Зеленський. Документ пропонує парламенту скасувати норми про те, що лише адвокат має право представляти інтереси громадянина в суді. Зеленський вніс цей проєкт до переліку невідкладних.

Цікаво, що положення, які президент пропонує змінити у законодавстві, закріпили в Конституції під час реформи правосуддя у 2016 році.

Тепер, коли висновок КСУ щодо законопроєкту оприлюднено, Рада може прийняти його у першому читанні 226 чи більше голосами. І вже на наступній черговій сесії законопроєкт можуть ухвалювати в цілому, причому для цього потрібні вже 300 чи більше голосів депутатів (так передбачає ​​Конституція України).

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