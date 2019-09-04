Кто будет представлять украинцев в судах после отмены адвокатской монополии

Депутаты поддержали президентскую инициативу об отмене адвокатской монополии. Правда, с определенными ограничениями: по уголовным делам в суд с пострадавшим или потерпевшим все же должен идти адвокат. Зато, когда речь идет о других делах, представлять интересы своего клиента сможет и юрист без удостоверения адвоката.

Сейчас законопроект внесли в повестку дня сессии и направили на рассмотрение Конституционного Суда. Только после его положительного заключения депутаты смогут голосовать за изменения в первом чтении. Как такая президентская инициатива повлияет на обычных украинцев – в материале 24 канала.

Специализация для адвоката

337 депутатов поддержали законопроект, которым предлагается убрать из Конституции положения, согласно которым представительство интересов людей и компаний в гражданских, административных и хозяйственных процессах могут осуществлять исключительно адвокаты. Это требование останется только для уголовных дел.

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По мнению адвоката Игната Желиховского, отмена такой монополии – достаточно демократическое решение.

В общем, такая монополия введена во многих странах англо-саксонского мира. В частности, в США и Великобритании. Нужно иметь в виду – на Западе, где монополия действует уже давно, есть реальная специализация адвокатов: семейный направляет к узкому специалисту по уголовному, морскому, трудовому или иному праву.

Как Рада голосовала за отмену адвокатской монополии – смотрите видео:

В тех странах подобный подход означает не только закрытость, то есть кастовость профессии, но и высокую специализацию каждого из них. В этом случае напрашивается аналогия с врачебной профессией – семейный врач, который направляет к кардиологу, стоматологу и другим.

В Украине, внедрив адвокатскую монополию, хотели как лучше, а получилось как всегда. Как следствие, многих юристов искусственно ограничили в возможности вести дела граждан.

В других странах монополию правильно выстроили: адвокатов хватало, а услуги не стоили слишком дорого. У нас введение жесткой монополии спровоцировало активную дискуссию из-за непродуманного механизма ее реализации,

– считает адвокат Василий Мирошниченко.

Кстати, в свое время, когда вводились юридические консультации, всем желающим с дипломом юриста дали возможность автоматически получить удостоверение адвоката. Введя адвокатскую монополию, подобного не сделали.

Искусственный дефицит специалистов

Вводя монополию, надеялись на улучшение качества адвокатских услуг за счет специализации. На практике монополию ввели, но не обеспечили достаточное количество специалистов.

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По мнению Василия Мирошниченко, нелогично было сразу создавать искусственный дефицит. Если недостаток адвокатов не испытывали в Киеве, где работают 5 тысяч специалистов и еще 5 тысяч в области (помогают и в столице), то в регионах эта проблема была актуальной. Поэтому там стоимость адвокатских услуг резко возросла.

Для государства отмена адвокатской монополии – возможность максимального использования органами госвласти и местного самоуправления штатных юристов и юристов для представительства в судах. То есть бюджетные расходы будут достаточно прозрачными и понятными,

– подчеркивает Игнат Желиховский.



Не все юристы могут эффективно защищать людей в судах / Фото 24 канала

Качественные услуги не бывают дешевыми

Как разъясняет адвокат АФ Pragnum Игорь Бенько этот законопроект действительно имеет целью обеспечение права каждого на получение профессиональной юридической помощи путем отмены адвокатской монополии, но только концептуально. А все потому, что изложение одной статьи Конституции в другой редакции и исключение одного подпункта переходных положений явно недостаточно для реализации этой цели.

Без внесения изменений в процессуальные кодексы и другие нормативные акты монополия адвокатуры продолжит действовать, несмотря на прямую норму Конституции. Ведь, именно процессуальное законодательство содержит специальные нормы, регулирующие представительство интересов в судах адвокатами,

– добавляет Игорь Бенько.

По его мнению, если этот закон заработает в таком виде, это повлечет правовую неопределенность и необходимость принятия ряда дополнительных законопроектов о внесении изменений в процессуальные кодексы для приведения их в соответствие Конституции.

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Игорь Бенько считает, что при таких условиях – пока рано говорить об отмене адвокатской монополии.

Между тем его коллега Василий Мирошниченко убежден, что изменение в закон логичное и правильное. Таким образом, мы вернулись к ситуации 2011 года, когда действовала частичная монополия, а именно – обязательное представительство интересов в уголовных делах. В таком случае в суде дело должен вести профессионал, который имеет обязанности и несет ответственность за свои ошибки. Например, общеизвестна история, когда адвокат убеждал клиентов, что они могут выращивать коноплю, а на самом деле этот совет был неверным. Тогда суд взыскал с адвоката значительную сумму за некомпетентные советы.



В уголовных делах людей в судах будут представлять адвокаты / Фото 24 канала

Обычный юрист меньше ограничен и ответственен перед клиентом, чем адвокат, поэтому в уголовных делах выставлен еще один барьер – присутствие адвоката. Ведь для того, чтобы получить такое удостоверение, нужно дополнительно сдавать экзамен.

Соглашается с коллегой и Игнат Желиховский, у него не возникает сомнения относительно правильности нормы, которая закрепляет за адвокатами необходимость представительства интересов человека в уголовном производстве. То есть, в таких важных делах, как уголовное обвинение, государство максимально заботится о качестве услуг, исключая ошибки правоведов или юристов.

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Напоследок адвокаты сходятся в одном – клиент, который переживает за результат, всегда выбирает качественные и профессиональные услуги, даже если они и стоят дороже.