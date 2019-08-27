Это поможет Зеленскому, – Гадай сказал, какие законы должна принять новая Рада

О первых шагах новой Верховной Рады, судьбе Нестора Шуфрича и Арсена Авакова в парламенте – в прямом эфире 24 канала рассказал политтехнолог Сергей Гайдай.

О первых решениях Рады

– Я думаю, что для большинства украинцев отсчет 100 дней (о президентстве Владимира Зеленского, – 24 канал), пойдет где-то с 1 сентября.

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Так люди будут рассчитывать, потому что до этого считается, что было безвластие. Потому что вроде бы мы избрали президента, но по настоящему действовать президент не может, потому что ему нужно свое правительство, фракция в Раде, которая бы позволила назначать тех людей, которых он должен назначать. И это произошло.

Мне кажется, он немного опаздывает, потому что изменений мы уже заждались. Чтобы как-то догнать, должно быть то, что он обещал еще, когда пришел сдавать присягу в Раду.

– Прежде всего – снятие неприкосновенности с депутатов. Это обещание, которое народ ждет еще со времен Ющенко. Но в пакете это должен быть нормальный закон об импичменте, нормальный закон об участии в референдуме. Я думаю, если это будет в первый день, то это очень сильно поможет президенту удержать то доверие, которое у него сейчас есть.

– 8% населения смотрит за каждым движением президента и каждым его вздохом. Все это им не нравится, комментируют. Я думаю, президент уже должен привыкать к этому.



Как разместят фракции в Верховной Раде / Инфографика 24 канала

О назначении Шуфрича главой Комитета свободы слова

– Мне трудно говорить, будет ли влиять Шуфрич на лоббирование интересов каналов, которые принадлежат Медведчуку. Я бы вообще считал, что это такое нарушение концептуального подхода, который предложила нам партия "Слуга народа". Потому что они пришли декларируя, что все "новые". Шуфрич – это не просто "новый", это такой одиозный и токсичный персонаж из прошлого. Это символическая вещь.

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– Если честно, комитеты не имеют такого влияния. Больше будет влиять Национальный совет по телевидению и кто там будет назначен. Но это, мне кажется, не очень удачный шаг назначать Шуфрича главой любого комитета, и даже больше, свободы слова.



Нестор Шуфрич

– Шуфрич – это персона еще кучмовских времен, а мы помним, что тогда было со свободой слова. Можем сказать, почти во все времена, исключение – Ющенко, потому что при нем мы более-менее почувствовали свободу слова, потом все президенты с ней воевали, включая Петра Алексеевича Порошенко.

Чем занимается Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики?

Он рассматривает законопроекты, касающиеся:

– Государственной политики в сфере информации.

– Свободы слова.

– Права граждан на информацию.

– Печатных и электронных средств массовой информации.

– Освещение деятельности Верховной Рады Украины.

– Принципов осуществления рекламной деятельности.

Будут ли голосовать за Кабмин в первый день Рады

– Мне трудно сказать, потому что, мне кажется, что просто никто не знает, какие планы, а пока окончательных планов в самой фракции "Слуга народа" нет. Более того, здесь вопрос не отчетности, а вопрос открытости и общения через СМИ с населением, которое зазаждалось и не понимает, что происходит.

– Я скажу, что сейчас у власти не все хорошо, сейчас все списывается на большие ожидания и надежды, что это новые люди. Сейчас то время, когда им прощают не профессионализм, ошибки, тем более, что они не кардинальные. Но звоночки не очень хорошие, я говорю как специалист. Кардинальной разницы этой власти, которая вроде бы должна быть совсем другой, я пока не вижу.



Что делает Кабинет министров / Инфографика 24 канала

Арсен Аваков в новой Раде

– Как я уже говорил, Шуфрич ассоциируется с прежними временами. Аваков, мне кажется, ничем не отличается, как бы там не было. Однако, я считаю, что с Аваковым особая ситуации есть в личных отношениях с Зеленским. Мне кажется, что Зеленский думает, что вообще его безопасность во время президентской кампании, безопасность его семьи, окружения и безопасность проведения выборов, которые на удивление прошли демократично, обеспечил Аваков.

Мне кажется, что президент, если не физически, то ментально зависим от господина Авакова. Он до сих пор играет роль гаранта безопасности и стабильности, так видит президент.

– Помните, как молодая команда в Грузии начала делать кардинальные изменения в 2003 году? Первое, что они сделали, это, пожалуй, единственная реформа, которую признают в Грузии, они полностью заменили МВД. Они стали гарантами безопасности, правопорядка в стране и борьбе с теми, кто даже физическими путем хотели устранить новую власть.

К слову, главный редактор издания LB.ua Соня Кошкина сообщила, что по состоянию на сегодня, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков остается в новом правительстве.

– Такой адекватной фигуры в окружении президента не находится. Поэтому господин Аваков имеет все шансы остаться на своем месте как гарант этого процесса, несмотря на все скандалы токсичные вещи, которые за пять лет пребывания его на посту министра возникли и вызывают большое раздражение большого количества общества.



Арсен Аваков / Фото Getty images