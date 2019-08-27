Комитет свободы слова в новой Раде возглавит Нестор Шуфрич

Представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич будет председателем Комитета по вопросам свободы слова новой Верховной Рады. Такое решение приняли во время заседания подготовительной группы представителей парламентских партий во вторник, 27 августа.

Заместителем председателя Комитета по вопросам свободы слова будет депутат по квоте ВО "Батькивщина" – конкретного человека еще не согласовали. А секретарем Комитета будет депутат Сергей Швец от "Слуги народа". Всего в Комитете будет 7 депутатов (в предыдущем созыве было 13).

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Примечательно, что 26 августа депутат от партии "Оппозиционная платформа – По жизни" Вадим Рабинович говорил 24 канала, ОПЗЖ предложили возглавить Комитет по вопросам свободы слова. Однако, по его мнению, партия должна была бы бойкотировать такие "подачки".

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики создан 4 декабря 2007 года. Он рассматривает законопроекты, касающиеся:

► Государственной политики в сфере информации.

► Свободы слова.

► Права граждан на информацию.

► Печатных и электронных средств массовой информации.

► Освещение деятельности Верховной Рады Украины.

► Принципов осуществления рекламной деятельности.

В целом Комитет Верховной Рады Украины – это парламентский орган, образованный из нардепов, который анализирует законопроекты и готовит предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к полномочиям Совета. Также имеет контрольные функции.

К слову, "Слуга народа" уже распределила места в комитетах новой Рады: кто и сколько получит

Кто такой Нестор Шуфрич?

Родился в 1966 году в Ужгороде. По образованию историк и экономист. Политическую деятельность активно начал в партии Виктора Медведчука – СДПУ(о). Нардеп в 1998-2006 годах. В 2006 – 2007 был министром по вопросам чрезвычайных ситуаций в правительстве Виктора Януковича. С 2007 снова депутат, уже от "Партии регионов". В 2010 по приказу уже президента Януковича Шуфрич стал заместителем секретаря СНБО.

16 января 2014 года голосовал за диктаторские законы Януковича. После Майдана перешел в "Оппозиционный блок", 7 в списке прошел в Раду. В 2019 депутатом стал от ОПЗЖ.

Известен также рядом медиа-скандалов. Например, в 2002 году во время скандальных перевыборов на одномандатном округе 201 в Черкассах через массовые подкупы избирателей 20-гривневые купюры назвали в честь победителя выборов – "несторками". А в 2017 году генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил народного избранника в неуплате налогов на сумму около 40 миллионов гривен.

В сети известный и популярный мем " Шуфрич не бит уже ... дней" (30 сентября 2014 года депутата Шуфрича избили несколько десятков активистов и с тех пор политик не посещал Одессу, которую до избиения называл "родным городом").

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