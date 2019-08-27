"Европейская Солидарность" назвала своего кандидата на пост вице-спикера

Народные депутаты из политической силы пятого президента Порошенко и будущей фракции Рады "Европейская Солидарность" будут предлагать Мустафу Джемилева на должность вице-спикера.

Об этом 27 августа сообщил новоизбранный депутат Артур Герасимов, пишет "Интерфакс-Украина".

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"Сегодня состоялось заседание фракции партии "Европейская Солидарность", политической силы Петра Порошенко. И единогласно (один человек воздержался) мы приняли решение на должность вице-спикера выдвигать украинскую легенду Мустафу Джемилева", – сообщил Герасимов.

Кто такой Мустафа Джемилев?

Родился в 1943 году в Крыму. В советские времена – всемирно известный правозащитник, политзаключенный, диссидент, один из лидеров крымскотатарского народа. Судим семь раз советским режимом, отбыл ссылку в российской Якутии.

При независимой Украине – с 1998 года был народным депутатом. В 1991-2013 годах был председателем Меджлиса крымскотатарского народа. Во время процесса аннексии Крыма Россией Джемилев занимал позицию неприкосновенности границ Украины и не признал "референдум".

К слову, ранее лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев говорил, что крымские татары будут в "конструктивной оппозиции" к победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.

Вице-спикер в Раде – каковы его функции?

Вице-спикер – это заместитель председателя Раді, который выполняет поручения спикера, заменяет его, если отсутствует первый вице-спикер. Также взаимодействует с судами, но формально – суды после реформы не подконтрольны парламенту. Еще этот человек обеспечивает информирование о деятельности Верховной Рады и зачитывает обращение депутатов в пятницу.