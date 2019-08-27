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      Вице-спикером Рады может стать самовыдвиженка Констанкевич

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      Ирина Констанкевич – вероятный вице-спикер Рады
      Ирина Констанкевич – вероятный вице-спикер Рады / volynnews.com

      Новоизбранные нардепы, которые прошли в ВР по мажоритарным округам как самовыдвиженцы, будут предлагать Ирину Констанкевич на должность вице-спикера.

      Об этом 27 августа сообщил также новоизбранный депутат Дмитрий Лубинец, пишет "Интерфакс-Украина".

      Читайте также: ЦИК официально зарегистрировала новых депутатов, теперь таких – 395: список

      "Как представитель народных депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах путем самовыдвижения, сообщаю: мы выдвинули на вице-спикера кандидатуру Констанкевич Ирины Мирославовны", – сказал Лубинец.

      Что известно об Ирине Констанкевич?

      Родилась в 1965 году  во Львове, и с 1968 года живет на Волыни. Училась в Киевском государственном университете имени Шевченко, филолог, доцент, доктор наук. С 2014 года – председатель правления Благотворительного фонда "Фонд Игоря Палицы – Новый Луцк». Замужем, воспитывает дочь и сына.

      В января 2014 года избрана депутатом Луцкого городского совета. В 2016 избрана депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва по 23 избирательному округу (Волынская область). В 2019 году там же победила и на выборах в Раду IX созыва как самовыдвиженка.

      Кто возглавит ключевые министерства и Генпрокуратуру: вероятный список – в материале 24 канала.

      Отметим, ранее Руслан Стефанчук (вероятнее всего – вице-спикер от "Слуги народа") говорил, что "Европейская Солидарность" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" планируют выдвигать своих кандидатов на должность вице-спикера. "Мы сейчас ознакомимся с этими кандидатурами", – сказал Стефанчук. "Голос"
      отказался от должности вице-спикера, а фракция "Батькивщина" 23 августа сняла кандидатуру, которую перед тем выдвигали.

      Чем занимается вице-спикер в Верховной Раде?
      Вице-спикер – это заместитель председателя Рады, он выполняет поручения спикера, заменяет его, если отсутствует первый вице-спикер. Также взаимодействует с судами, но формально – суды после реформы не подконтрольны парламенту. Еще этот человек обеспечивает информирование о деятельности Верховной Рады и зачитывает обращение депутатам в пятницу.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада
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