"Батькивщина" сняла свою кандидатуру на должность вице-спикера
"Батькивщина" отозвала кандидатуру Елены Кондратюк на должность заместителя председателя Верховной Рады нового созыва.
Об этом сказал нардеп от "Батькивщины" Андрей Кожемякин на заседании подготовительной депутатской группы.
Стоит знать! Пустое кресло вице-спикера: почему партии отказываются от руководящей должности
"Вчера наша политсила, которая находится де-факто в оппозиции, заявила, что мы подаем кандидатуру на должность вице-спикера. После консультаций с нашими коллегами, мы приняли решение отозвать эту кандидатуру", – заявил Кожемякин.
Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков подтвердил заявление Кожемякина о снятии кандидатуры.
Действительно, поступило письмо от политпартии "Батькивщина". Данную кандидатуру, а именно Кондратюк Елены мы снимаем с рассмотрения на должность заместителя председателя Верховного Совета IX созыва,
– отметил Разумков.
К слову, ранее от должности вице-спикера в раде уже отказались представители "Европейской Солидарности" и "Голоса". И единственной партией, представителю которой прочили это место, была "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Чем занимается вице-спикер в Верховной Раде?Вице-спикер является официальным заместителем и выполняет поручение председателя ВР. Он заменяет его, если отсутствует первый заместитель. Кроме того, вице-спикер взаимодействует с судами, но это стало формальностью, ибо суды после реформы больше не подконтрольны парламенту. Также этот человек обеспечивает информирование о деятельности Верховной Рады и зачитывает обращения депутатов в пятницу.
Сколько мест в парламенте получат другие партии-победители / Инфографика 24 канала