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      "Батькивщина" сняла свою кандидатуру на должность вице-спикера

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      "Батькивщина" отозвала кандидатуру Елены Кондратюк на должность заместителя председателя Верховной Рады нового созыва.

      Об этом сказал нардеп от "Батькивщины" Андрей Кожемякин на заседании подготовительной депутатской группы.

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      "Вчера наша политсила, которая находится де-факто в оппозиции, заявила, что мы подаем кандидатуру на должность вице-спикера. После консультаций с нашими коллегами, мы приняли решение отозвать эту кандидатуру", – заявил Кожемякин.

      Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков подтвердил заявление Кожемякина о снятии кандидатуры.

      Действительно, поступило письмо от политпартии "Батькивщина". Данную кандидатуру, а именно Кондратюк Елены мы снимаем с рассмотрения на должность заместителя председателя Верховного Совета IX созыва,
      – отметил Разумков.

      К слову, ранее от должности вице-спикера в раде уже отказались представители "Европейской Солидарности" и "Голоса". И единственной партией, представителю которой прочили это место, была "Оппозиционная платформа – За жизнь".

      Чем занимается вице-спикер в Верховной Раде?Вице-спикер является официальным заместителем и выполняет поручение председателя ВР. Он заменяет его, если отсутствует первый заместитель. Кроме того, вице-спикер взаимодействует с судами, но это стало формальностью, ибо суды после реформы больше не подконтрольны парламенту. Также этот человек обеспечивает информирование о деятельности Верховной Рады и зачитывает обращения депутатов в пятницу.

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      Теги: Новости политики Слуга народа Новости Украины Верховная Рада Дмитрий Разумков Андрей Кожемякин ВО Батькивщина
      Источник: 24 канал
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