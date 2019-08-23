"Батьківщина" зняла свою кандидатуру на посаду віце-спікера
"Батьківщина" відкликала кандидатуру Кондратюк Олени на посаду заступника голови Верховної Ради нового скликання.
Про це сказав нардеп від "Батьківщини" Андрій Кожем'якін на засіданні підготовчої депутатської групи.
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"Вчора наша політсила, яка перебуває де-факто в опозиції, заявила, що ми подаємо кандидатуру на посаду віце-спікера. Після консультацій з нашими колегами, ми прийняли рішення відкликати цю кандидатуру", – заявив Кожем'якін.
Голова "Слуги народу" Дмитро Разумков підтвердив заяву Кожем'якіна про зняття кандидатури.
Дійсно, надійшов лист від політпартії "Батьківщина". Дану кандидатуру, а саме Кондратюк Олени ми знімаємо з розгляду на посаду заступника голови Верховної Ради IX скликання,
– зазначив Разумков.
До слова, раніше від посади віце-спікера у раді відмовились вже представники "Європейської Солідарності" і "Голосу". І єдиною партією, представнику якої пророкували це місце, була "Опозиційна платформа – За життя".
Чим займається віце-спікер у Верховній Раді?Віце-спікер є офіційно заступником і виконує доручення голови ВР. Він заміняє його, якщо відсутній перший заступник. Крім того, віце-спікер взаємодіє з судами, але це стало формальністю, бо суди після реформи більше не підконтрольні парламенту. Також ця людина забезпечує інформування про діяльність Верховної Ради й зачитує звернення депутатів у п'ятницю.
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