16:12
23 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальний винахід РФ у космосі. Путін шукає снайперів
      Вєсті Кремля
      21:45, 22 серпня
      Вєсті.UA: Особливі стосунки Зеленського і Супрун. Полторак змінив імідж
      Вєсті.UA
      20:36, 22 серпня
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА

      "Батьківщина" зняла свою кандидатуру на посаду віце-спікера

      273 Читать новость на русском

      "Батьківщина" відкликала кандидатуру Кондратюк Олени на посаду заступника голови Верховної Ради нового скликання.

      Про це сказав нардеп від "Батьківщини" Андрій Кожем'якін на засіданні підготовчої депутатської групи.

      Варто знати! Порожнє крісло віце-спікера: чому партії відмовляються від керівної посади

      "Вчора наша політсила, яка перебуває де-факто в опозиції, заявила, що ми подаємо кандидатуру на посаду віце-спікера. Після консультацій з нашими колегами, ми прийняли рішення відкликати цю кандидатуру", – заявив Кожем'якін.

      Голова "Слуги народу" Дмитро Разумков підтвердив заяву Кожем'якіна про зняття кандидатури.

      Дійсно, надійшов лист від політпартії "Батьківщина". Дану кандидатуру, а саме Кондратюк Олени ми знімаємо з розгляду на посаду заступника голови Верховної Ради IX скликання,
      – зазначив Разумков.

      До слова, раніше  від посади віце-спікера у раді відмовились вже представники "Європейської Солідарності" і "Голосу". І єдиною партією, представнику якої пророкували це місце, була "Опозиційна платформа – За життя".

      Чим займається віце-спікер у Верховній Раді?Віце-спікер є офіційно заступником і виконує доручення голови ВР. Він заміняє його, якщо відсутній перший заступник. Крім того, віце-спікер взаємодіє з судами, але це стало формальністю, бо суди після реформи більше не підконтрольні парламенту. Також ця людина забезпечує інформування про діяльність Верховної Ради й зачитує звернення депутатів у п'ятницю.

      верховна рада місця
      Скільки місць у парламенті отримають інші партії-переможці / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Лілія Сопельник переїхала хлопчика з мамою: що відомо про тещу Притули та Хомутинніка
      сьогодні
      7327
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада ВО Батьківщина Дмитро Разумков Андрій Кожем'якін Слуга народу
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Саміт G7 в Біарріці: дата, гості та теми обговорень
      сьогодні , 15:38 Саміт G7 в Біарріці: дата, гості та теми обговорень
      107
      Політичні інтриги Росії та Франції тривалістю у 200 років
      сьогодні , 15:10 Політичні інтриги Росії та Франції тривалістю у 200 років
      Блог Соцмережі 251
      Лілія Сопельник переїхала хлопчика з мамою: що відомо про тещу Притули та Хомутинніка
      сьогодні , 15:03 Лілія Сопельник переїхала хлопчика з мамою: що відомо про тещу Притули та Хомутинніка
      7327
      Провальні справи українських правоохоронців за останні роки
      сьогодні , 14:29 Провальні справи українських правоохоронців за останні роки
      Тетяна Мартинюк 324
      Нас хочуть мирити з росіянами, які прийшли вбивати, – відверте інтерв'ю з українським військовим
      сьогодні , 12:00 Нас хочуть мирити з росіянами, які прийшли вбивати, – відверте інтерв'ю з українським військовим
      Катерина Петренко 1469
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук