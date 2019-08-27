Віце-спікером Ради може стати самовисуванка Констанкевич
Новообрані нардепи, які пройшли до ВР за мажоритарними округами як самовисуванці, пропонуватимуть Ірину Констанкевич на посаду віце-спікера.
Про це 27 серпня повідомив також новообраний депутат Дмитро Лубінець, пише "Інтерфакс-Україна".
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"Як представник народних депутатів, обраних в одномандатних виборчих округах шляхом самовисування, повідомляю: ми висунули на віце-спікера кандидатуру Констанкевич Ірини Мирославівни", – сказав Лубінець.
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