Віце-спікером Ради може стати самовисуванка Констанкевич

Новообрані нардепи, які пройшли до ВР за мажоритарними округами як самовисуванці, пропонуватимуть Ірину Констанкевич на посаду віце-спікера.

Про це 27 серпня повідомив також новообраний депутат Дмитро Лубінець, пише "Інтерфакс-Україна". Читайте також: ЦВК офіційно зареєструвала нових депутатів, тепер таких – 395: список "Як представник народних депутатів, обраних в одномандатних виборчих округах шляхом самовисування, повідомляю: ми висунули на віце-спікера кандидатуру Констанкевич Ірини Мирославівни", – сказав Лубінець. Новина доповнюється...