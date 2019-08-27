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      "Європейська Солідарність" назвала свого кандидата на посаду віце-спікера

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      Мустафа Джемілєв – кандидат у віце-спікери
      Мустафа Джемілєв – кандидат у віце-спікери / "Радіо Свобода"

      Народні депутати з політичної сили п'ятого президента Порошенка і майбутньої фракції Ради "Європейська Солідарність" пропонуватимуть Мустафу Джемілєва на посаду віце-спікера.

      Про це 27 серпня повідомив новообраний депутат Артур Герасимов, пише "Інтерфакс-Україна".

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      "Сьогодні відбулося засідання фракції партії "Європейська Солідарність", політичної сили Петра Порошенка. І одноголосно (одна людина утрималася) ми ухвалили рішення на посаду віце-спікера висувати українську легенду Мустафу Джемілєва", – повідомив Герасимов.

      Хто такий Мустафа Джемілєв?

      Народився 1943 року у Криму. У радянські часи – всесвітньо відомий правозахисник, політв'язень, дисидент, один з лідерів кримськотатарського народу. Судимий сім разів радянським режимом, відбув заслання у російській Якутії. 

      За Незалежної України – із 1998 року був народним депутатом. У 1991 – 2013 роках був головою Меджлісу кримськотатарського народу. Під час процесу анексії Криму Росією Джемілєв займав позицію недоторканності кордонів України й не визнав "референдум".

      До слова, раніше лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв говорив, що кримські татари будуть у "конструктивній опозиції" до переможця президентських виборів Володимира Зеленського.

      Віце-спікер у Раді – які його функції?Віце-спікер – це заступник голови Ради, він виконує доручення спікера, заміняє його, якщо відсутній перший віце-спікер. Також взаємодіє з судами, але формально – суди після реформи не підконтрольні парламенту. Ще ця людина забезпечує інформування про діяльність Верховної Ради й зачитує звернення депутатів у п'ятницю.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Петро Порошенко Мустафа Джемілєв Європейська солідарність
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