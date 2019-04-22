Джемилев впервые прокомментировал победу Зеленского

Лидер крымскотатарского народа, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил, что крымские татары будут в "конструктивной оппозиции" к лидеру выборов Владимиру Зеленскому.

Он отметил что принадлежит к команде Петра Порошенко, а крымские татары активно его поддерживают, пишет издание "Крым.Реалии".

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Джемильев подчеркнул, что к лидеру президентских выборов "будет в оппозиции, но конструктивной".

За все, что может сделать новый президент на благо государства и по вопросам, которые мы считаем правильными – будем полностью его поддерживать. Но если что-то будет противоречить нашим идеям, украинскому государству, нашему народу – мы будем подавать свой голос,

– пояснил Джемилев.

Лидер крымскотатарского народа подчеркнул, что для Украины главное – сохранить стабильность.

Отметим, перед вторым туром Мустафа Джемилев озвучил свои пять вопросов к Зеленскому и попросил дать на них лаконичные ответы. Один из них – является ли Крым Россией, и как он относится к оккупации полуострова. На это в команде Зеленского ответили, что Крым является оккупированной территорией Украины, которую Россия должна вернуть под контроль Киева.

Отметим, ЦИК подсчитала почти 100% голосов – не хватает несколько сотых. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов украинцев, а Петр Порошенко – 24,45%.