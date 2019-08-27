Це допоможе Зеленському, – Гадай сказав, які закони має прийняти нова Рада

Про перші кроки нової Верховної Ради, долю Нестора Шуфрича та Арсена Авкова у парламенті – в прямому ефірі 24 каналу розповів політтехнолог Сергій Гайдай.

Про перші рішення Ради

– Я думаю, що для більшості українців відлік 100 днів (про президентство Володимира Зеленського, – 24 канал), піде десь з 1 вересня.

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Так люди будуть розраховувати, тому що до цього вважається, що було безвладдя. Тому що начебто ми обрали президента, але по справжньому діяти президент не може, тому що йому потрібний свій уряд, фракція у Раді, яка б дозволила призначати тих людей, яких він повинен призначати. І це відбулося.

Мені здається, він трохи запізнюється, тому що змін ми вже зачекалися. Щоб якось наздогнати, повинно бути те, що він обіцяв ще, коли прийшов складати присягу у Раду.

– Насамперед – зняття недоторканності з депутатів. Це обіцянка, яку народ чекає ще з часів Ющенка. Але в пакеті це повинен ще бути нормальний закон про імпічмент, нормальний закон про участь в референдумі. Я думаю, якщо це буде в перший день, то це дуже сильно допоможе президенту втримати ту довіру, яка в нього наразі є.

– 8% населення дивиться за кожним рухом президента та кожним його подихом. Все це їм не подобається, коментують. Я думаю, президент вже повинен звикати до цього.



Як розмістять фракції у Верховній Раді / Інфографіка 24 каналу

Про призначення Шуфрича головою Комітету свободи слова

– Мені важко казати, чи впливатиме Шуфрич на лобіювання інтересів каналів, які належать Медведчуку. Я б взагалі вважав, що це таке порушення концептуального підходу, яке запропонувала нам партія "Слуга народу". Тому що вони прийшли декларуючи, що всі "нові". Шуфрич – це не просто "новий", це такий одіозний і токсичний персонаж з минулого. Це символічна річ.

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– Якщо чесно, комітети не мають такого впливу. Більше буде впливати Національна рада з телебачення і хто там буде призначений. Але це, мені здається, не дуже вдалий крок назначати Шуфрича головою будь-якого комітету, ба більше, свободи слова.



Нестор Шуфрич

– Шуфрич – це персона ще кучмівських часів, а ми пам'ятаємо, що тоді було зі свободою слова. Можемо сказати, майже у всі часи, виключення – Ющенко, бо при ньому ми більш-менш відчули свободу слова, потім всі президенти з нею воювали, включаючи Петра Олексійовича Порошенка.

Чим займається Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики?Він розглядає законопроекти, що стосуються:

– Державної політики у сфері інформації.

– Свободи слова.

– Права громадян на інформацію.

– Друкованих та електронних засобів масової інформації.

– Висвітлення діяльності Верховної Ради України.

– Засад здійснення рекламної діяльності.

Чи голосуватимуть за Кабмін у перший день Ради

– Мені важко сказати, тому що, мені здається, що не просто ніхто не знає, які плани, а наразі остаточних планів у самої фракції "Слуга народу" немає. Ба більше, тут питання не звітування, а питання відкритості й спілкування через ЗМІ з населенням, яке зачекалось і не розуміє, що відбувається.

– Я скажу, що наразі у влади не все добре, наразі все списується на великі очікування і сподівання, що це нові люди. Зараз той час, коли їм пробачають не фаховість, помилки, ба більше, що вони не кардинальні. Але "дзвіночки" не дуже добрі, я кажу як фахівець. Кардинальної різниці цієї влади, яка начебто має бути зовсім іншою, я наразі не бачу.



Що робить Кабінет міністрів / Інфографіка 24 каналу

Арсен Аваков у новій Раді

– Як я вже казав, Шуфрич асоціюється з колишніми часами. Аваков, мені здається, нічим не відрізняється якби там не було. Однак, я вважаю, що з Аваковим особлива ситуаціє є в особистих стосунках зі Зеленським. Мені здається, що Зеленський думає, що взагалі його безпека під час президентської кампанії, безпека його сім'ї, оточення та безпека проведення виборів, які на диво пройшли демократично, забезпечив Аваков.

Мені здається, що президент, якщо не фізично, то ментально залежний від пана Авакова. Він досі грає роль такого гаранта безпеки й стабільності, так бачить президент.

– Пам'ятаєте як молода команда в Грузії почала робити кардинальні зміни у 2003 році? Перше, що вони зробили, це, мабуть, єдина реформа, яку визнають в Грузії, вони повністю замінили МВС. Вони стали гарантами безпеки, правопорядку в країні й боротьбі з тими, хто навіть фізичними шляхом хотіли усунути нову владу.

До слова, головна редакторка видання LB.ua Соня Кошкіна повідомила, що станом на сьогодні, голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков залишається в новому уряді.

– Такої адекватної фігури в оточені президента не знаходиться. Тому пан Аваков має всі шанси залишитись на своєму місці як такий гарант цього процесу, попри всі скандали токсичні речі, які за п'ять років перебування його на посаді міністра виникли та викликають велике роздратування великої кількості суспільства.



Арсен Аваков / Фото Getty images