Сокращение количества депутатов: одобрит ли Конституционный суд инициативу Зеленского

После принятия закона об отмене депутатской неприкосновенности существенно упали в цене акции Верховной Рады. И это хорошо. Что касается сокращения депутатского корпуса и закрепления в Конституции конкретной избирательной системы, то здесь возникает несколько вопросов.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок.

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После того, как окончательно отменят неприкосновенность, в Верховную Раду попадут те народные депутаты, которые действительно будут работать. Что касается инициативы президента Зеленского уменьшить количество депутатов до 300 человек и закрепить конкретную избирательную систему в Конституции, пока неясно, почему именно такое количество?

– отмечает Валерий Клочок.

В частности, отмечает политолог, к народным депутатам действительно очень много претензий. Но количество нардепов должно зависеть от количества населения. Украина – самая большая страна в Европе. И парламентарию будет непросто работать с избирателями, когда депутатский корпус сократят, а границы избирательных округов в соответствии расширят. К примеру, в США каждые десять лет проводят перепись населения. После чего определяют количество депутатов в конгрессе и сенате.

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По мнению эксперта, вполне рациональную идею высказал ранее первый вице-спикер Руслан Стефанчук – о двухпалатном парламенте. В условиях нашей страны, где проживает много моноэтнических групп, считает Клочок, это целесообразно. В то же время, говорит политолог, с большой вероятностью, Конституционный суд одобрит предложенные законопроекты.

Что известно о законодательных инициативах президента Зеленского?На заседании парламента 3 сентября народные депутаты большинством голосов поддержали снятие депутатской неприкосновенности. Теперь закон направят на рассмотрение Конституционного суда. Кроме того, в повестку дня включено еще семь президентских законопроектов, которые касаются внесения изменений в Конституцию. Среди них – проект по уменьшению конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы.

Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность: смотрите видео