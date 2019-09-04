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      Сокращение количества депутатов: одобрит ли Конституционный суд инициативу Зеленского

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      Президент Зеленский предложил принять ряд законопроектов
      Президент Зеленский предложил принять ряд законопроектов / 24 канал

      После принятия закона об отмене депутатской неприкосновенности существенно упали в цене акции Верховной Рады. И это хорошо. Что касается сокращения депутатского корпуса и закрепления в Конституции конкретной избирательной системы, то здесь возникает несколько вопросов.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок.

      Читайте также: Снятие депутатской неприкосновенности: что это означает

      После того, как окончательно отменят неприкосновенность, в Верховную Раду попадут те народные депутаты, которые действительно будут работать. Что касается инициативы президента Зеленского уменьшить количество депутатов до 300 человек и закрепить конкретную избирательную систему в Конституции, пока неясно, почему именно такое количество?
      – отмечает Валерий Клочок.

      В частности, отмечает политолог, к народным депутатам действительно очень много претензий. Но количество нардепов должно зависеть от количества населения. Украина – самая большая страна в Европе. И парламентарию будет непросто работать с избирателями, когда депутатский корпус сократят, а границы избирательных округов в соответствии расширят. К примеру, в США каждые десять лет проводят перепись населения. После чего определяют количество депутатов в конгрессе и сенате.

      Читайте также: Импичмент президента: Стефанчук рассказал, когда в Раду внесут проект закона

      По мнению эксперта, вполне рациональную идею высказал ранее первый вице-спикер Руслан Стефанчук – о двухпалатном парламенте. В условиях нашей страны, где проживает много моноэтнических групп, считает Клочок, это целесообразно. В то же время, говорит политолог, с большой вероятностью, Конституционный суд одобрит предложенные законопроекты.

      Что известно о законодательных инициативах президента Зеленского?На заседании парламента 3 сентября народные депутаты большинством голосов поддержали снятие депутатской неприкосновенности. Теперь закон направят на рассмотрение Конституционного суда. Кроме того, в повестку дня включено еще семь президентских законопроектов, которые касаются внесения изменений в Конституцию. Среди них – проект по уменьшению конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы.

      Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность: смотрите видео

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Владимир Зеленский Снятие неприкосновенности Конституционный суд
      Источник: 24 канал
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