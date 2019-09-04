Скорочення кількості депутатів: чи схвалить Конституційний суд ініціативу Зеленського

Після ухвалення закону про скасування депутатської недоторканності суттєво впали в ціні акції Верховної Ради. І це добре. Щодо скорочення депутатського корпусу і закріплення в Конституції конкретної виборчої системи, то тут виникає кілька питань.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок.

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Після того, як остаточно скасують недоторканність, до Верховної Ради потраплять ті народні депутати, які справді працюватимуть. Щодо ініціативи президента Зеленського зменшити кількість депутатів до 300 осіб і закріпити конкретну виборчу систему в Конституції, поки неясно, чому саме така кількість?

– зазначає Валерій Клочок.

Зокрема, зазначає політолог, до народних депутатів справді дуже багато претензій. Але кількість нардепів повинна залежати від кількості населення. Україна – найбільша країна в Європі. І парламентарю буде непросто працювати з виборцями, коли депутатський корпус скоротять, а межі виборчих округів відповідно розширять. Приміром, у США кожні десять років проводять перепис населення. Після чого визначають кількість депутатів у конгресі і сенаті.

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На думку експерта, цілком раціональну ідею висловив раніше перший віце-спікер Руслан Стефанчук – про двопалатний парламент. В умовах нашої країни, де проживає багато моноетнічних груп, вважає Клочок, це доцільно. Водночас, говорить політолог, з великою імовірністю, Конституційний суд схвалить запропоновані законопроекти.

Що відомо про законодавчі ініціативи президента Зеленського? На засіданні парламенту 3 вересня народні депутати більшістю голосів підтримали зняття депутатської недоторканності. Тепер закон направлять на розгляд Конституційного суду. Крім того, до порядку денного включено ще сім президентських законопроектів, які стосуються внесення змін до Конституції. Серед них – проєкт щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи.

Верховна Рада скасувала депутатську недоторканність: дивіться відео