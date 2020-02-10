Верховний суд визнав е-декларування чиновників "порушенням прав вірян"

Верховний суд України, розглядаючи справу про неподання чиновницею декларації за 2016 рік, визначив, що електронна декларація є порушенням її прав і свобод як віруючої людини.

Така форма декларування є порушенням прав вірян за відсутності альтернативного вибору форм подачі такої інформації, зазначається у рішенні суду від 28 січня 2020 року.

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Обґрунтовуючи свою позицію, жінка вказала, що ідентифікація її за символами та цифрами, необхідна для внесення електронної декларації є порушенням її права на свободу совісті як віруючої людини.

Водночас вона також наголошувала, що обробка її персональних даних без її згоди є порушенням принципу поваги до приватного життя, що суперечить Конституції України та Європейського суду з прав людини.

Відтак Верховний суд підтверджує, що у діях чиновниці, яка у 2016 році не подала своєї декларації, немає злого умислу. Одним з врахованих доводів сторони захисту є те, що обвинувачена – прихожанка храму Різдва Пресвятої Богородиці.

Відтак за інформацією, отриманою з банку, через свої релігійні переконання протягом тривалого часу користується поточним розрахунковим рахунком, оскільки як віруюча людина відмовилася від обробки персональних даних.



Рішення суду, яким визначається, що е-декларування є порушенням прав вірян