Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис пресслужби Укрзалізниці.

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Декілька поїздів змінюють рух

Зранку 13 березня російські війська вкотре атакували Дніпропетровську область. Зокрема, ворог здійснив атаку на енергетичні об'єкти залізниці регіону. Через це будуть певні зміни в русі декількох потягів.

Через ранкові ворожі атаки на енергооб'єкти залізниці на Дніпропетровщині спостерігатимуться зміни в русі кількох поїздів,

– ідеться в повідомленні компанії.

Зміни в русі поїздів:

Поїзд №86 Львів – Запоріжжя відправився з Дніпра з затримкою,

Поїзд №72 Львів – Павлоград прямуватиме зміненим маршрутом через станцію Синельникове-2 замість станціі Самар-Дніпровський.

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Зазначимо, що ворожі сили масовано атакували Дніпропетровську область безпілотниками.

У Дніпрі пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Відомо, що сталася пожежа. Осколкові поранення зазнала 52-річна жінка. Вона перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

Відомо, що інфраструктура понівечена і в Самарівському районі. Там також є займання.

Крім цього, як повідомляли в ОВА, знищена автівка, ще кілька – пошкоджені. Понівечений і багатоквартирний будинок, адмінбудівля, господарські споруди.