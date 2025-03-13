Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дніпропетровську ОВА.
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Які наслідки атаки на Дніпропетровщину
Внаслідок удару БпЛА у Дніпрі пошкоджений інфраструктурний об'єкт, сталася пожежа.
Осколкові поранення отримала 52-річна жінка. Вона перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.
Є ушкодження інфраструктури у Самарівському районі, де також спалахнула пожежа.
Крім цього, знищена автівка, ще кілька – пошкоджені. Понівечений багатоквартирний будинок, адмінбудівля та господарські споруди.
Під ударом була і Нікопольщина. Ворог застосовував дрони-камікадзе і важку артилерію. Потерпали Марганецька, Покровська та Мирівська громади.
Там поранення отримала 64-річна жінка, яку госпіталізували. Пошкоджено господарську споруду.
Точні наслідки атаки ще уточнюються.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Нагадаємо, Росія атакувала безпілотниками об'єкти критичної інфраструктури в декількох містах Дніпропетровщини.