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      Верховный суд признал е-декларирование чиновников "нарушением прав верующих"

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      Верховный суд считает, что чиновники-верующие могут не подавать электронные декларации / uk.wikipedia.org

      Верховный суд Украины, рассматривая дело о непредставлении чиновницей декларации за 2016 год, определил, что электронная декларация является нарушением ее прав и свобод как верующего человека.

      Такая форма декларирования является нарушением прав верующих при отсутствии альтернативного выбора форм подачи такой информации, отмечается в решении суда от 28 января 2020 года.

      Интересно: Люстрация нарушила права украинских госслужащих: решение ЕСПЧ

      Обосновывая свою позицию, женщина указала, что идентификация ее за символами и цифрами, необходимая для внесения электронной декларации, является нарушением ее права на свободу совести как верующего человека.

      В то же время она также отмечала, что обработка ее персональных данных без ее согласия является нарушением принципа уважения к частной жизни, что противоречит Конституции Украины и Европейскому суду по правам человека.

      Поэтому Верховный суд подтверждает, что в действиях чиновницы, которая в 2016 году не представила своей декларации, нет злого умысла. Одним из учтенных доводов стороны защиты является то, что обвиняемая – прихожанка храма Рождества Пресвятой Богородицы.

      Поэтому согласно информации, полученной из банка, по своим религиозным убеждениям в течение длительного времени пользуется текущим расчетным счетом, поскольку как верующий человек отказалась от обработки персональных данных.

      Верховний суд, рішення, е-декларування порушує права вірян
      Решение суда, которым определяется, что е-декларирование является нарушением прав верующих

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховный суд Украины е-декларирование Религия
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