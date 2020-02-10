Верховный суд признал е-декларирование чиновников "нарушением прав верующих"

Верховный суд Украины, рассматривая дело о непредставлении чиновницей декларации за 2016 год, определил, что электронная декларация является нарушением ее прав и свобод как верующего человека.

Такая форма декларирования является нарушением прав верующих при отсутствии альтернативного выбора форм подачи такой информации, отмечается в решении суда от 28 января 2020 года.

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Обосновывая свою позицию, женщина указала, что идентификация ее за символами и цифрами, необходимая для внесения электронной декларации, является нарушением ее права на свободу совести как верующего человека.

В то же время она также отмечала, что обработка ее персональных данных без ее согласия является нарушением принципа уважения к частной жизни, что противоречит Конституции Украины и Европейскому суду по правам человека.

Поэтому Верховный суд подтверждает, что в действиях чиновницы, которая в 2016 году не представила своей декларации, нет злого умысла. Одним из учтенных доводов стороны защиты является то, что обвиняемая – прихожанка храма Рождества Пресвятой Богородицы.

Поэтому согласно информации, полученной из банка, по своим религиозным убеждениям в течение длительного времени пользуется текущим расчетным счетом, поскольку как верующий человек отказалась от обработки персональных данных.



Решение суда, которым определяется, что е-декларирование является нарушением прав верующих