Верховный суд признал е-декларирование чиновников "нарушением прав верующих"
Верховный суд Украины, рассматривая дело о непредставлении чиновницей декларации за 2016 год, определил, что электронная декларация является нарушением ее прав и свобод как верующего человека.
Такая форма декларирования является нарушением прав верующих при отсутствии альтернативного выбора форм подачи такой информации, отмечается в решении суда от 28 января 2020 года.
Интересно: Люстрация нарушила права украинских госслужащих: решение ЕСПЧ
Обосновывая свою позицию, женщина указала, что идентификация ее за символами и цифрами, необходимая для внесения электронной декларации, является нарушением ее права на свободу совести как верующего человека.
В то же время она также отмечала, что обработка ее персональных данных без ее согласия является нарушением принципа уважения к частной жизни, что противоречит Конституции Украины и Европейскому суду по правам человека.
Поэтому Верховный суд подтверждает, что в действиях чиновницы, которая в 2016 году не представила своей декларации, нет злого умысла. Одним из учтенных доводов стороны защиты является то, что обвиняемая – прихожанка храма Рождества Пресвятой Богородицы.
Поэтому согласно информации, полученной из банка, по своим религиозным убеждениям в течение длительного времени пользуется текущим расчетным счетом, поскольку как верующий человек отказалась от обработки персональных данных.
Решение суда, которым определяется, что е-декларирование является нарушением прав верующих