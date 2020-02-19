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      Конституционный суд признал незаконной ликвидацию Верховного суда Украины

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      Конституционный суд признал незаконной ликвидацию Верховного суда Украины / zaxid.net

      Конституционный суд 18 февраля признал незаконной ликвидацию Верховного суда Украины в контексте судебной реформы 2016 года. КС признал, что смена названия учреждения с "Верховный суд Украины" на "Верховный суд" не предусматривает прекращения деятельности и ликвидации суда.

      "... Конституционный суд признал несоответствующими Конституции Украины положения пункта 7 ("и ликвидируются" в части Верховного суда Украины), 14 ("судьи Верховного суда Украины") и 25 раздела XII "Заключительные и переходные положения" закона №1402", – говорится в пресс-релизе на сайте КС.

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      Также неконституционным признано конкурс в новый Верховный суд. КС пришел к выводу, что положения Конституции, касающиеся оценки судей, должны быть детализированы в законе. То есть Рада должна предусмотреть специальную процедуру и критерии оценки этих судей.

      При этом КС обращает внимание, что переименование Верховного суда Украины на Верховный суд не может проходить без перевода судей (автоматического). Ведь нет различий между юридическим статусом судьи Верховного суда Украины и судьи Верховного суда.

      В КС также отметили, что изъятие слова "Украина" не может быть основанием для увольнения всех судей Верховного суда Украины или для перевода в другой суд, тем более в суд нижней инстанции.

      Поэтому КС пришел к выводу, что судьи Верховного суда Украины должны продолжать осуществлять свои полномочия как судьи Верховного суда.

      Неконституционной признана также норма, согласно которой судья, который идет в отставку, не пройдя аттестацию, может претендовать на меньшие выплаты пожизненного денежного содержания. КС считает, что ежемесячные выплаты судье в отставке должны быть пропорциональными вознаграждению, которое получает полномочный судья.

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      Что известно о судебной реформе 2016 года?В 2016 году в рамках судебной реформы ликвидировали высшие специализированные суды и создали новую структуру Верховного суда как единственного суда кассационной инстанции. В октябре 2016 года Пленум Верховного суда вынес решение, которым назвал неконституционным конкурсный отбор судей в новый Верховный суд и обжаловал судебную реформу в КС.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Верховный суд Украины Законодательство Конституция Конституционный суд
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