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      У "Слузі народу" розповіли, що не влаштовує у Кабміні

      - Читать новость на русском
      Корнієнко розповів, що не так із Кабміном / Getty images

      Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що Кабмін не є ефективним у соціальній, промисловій та житлово-комунальній політиці.

      Олександр Корнієнко в ефірі "Свобода слова" зауважив, що щодо уряду "виник незрозумілий парадокс".

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      За словами політика, довіра до президента зберігається досить високою. Це означає, що загалом є довіра до того економічного та соціального курсу, який рік тому запропонував Зеленський та партія "Слуга народу".

      Довідка. Відповідно до результатів соціологічних досліджень, 44% українців хочуть відправити у відставку діючий склад Кабміну. Рейтинг Зеленського також дещо впав, але більшість громадян продовжують йому довіряти.

      Водночас є питання до виконання курсу та програми Зеленського.

      Люди не відчули це у своїй кишені, на своєму подвір`ї, не відчули у стані покращення медичної інфраструктури, наприклад,
      – додав Корнієнко.

      Голова партії наголосив, що у окремих сферах "панує певний безлад", хоча наявна "стратегія, куди ми крокуємо".

      Олександо Корнієнко вважає, що важливим питанням також є промислова політика. Політик додав, що для цього напрямку є ідея призначити окремого координатора: міністра чи віцепрем’єра.

      Щодо оновлення та змін у силовому блоці, нардеп наголосив, що спочатку треба заслухати звіту правоохоронців та поставити їм запитання.

      Фінальна конфігурація буде обговорюватись на засіданні фракції у вівторок,
      – підсумував Корнієнко.

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      Що відомо про можливі кадрові зміни у Кабміні?Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Ради на 4 березня. Серед основних питань – Кабінет Міністрів України та правоохоронні органи.

      Раніше низка ЗМІ повідомила про те, що прем’єр Олексій Гончарук невдовзі може покинути свою посаду. На цьому пості його може замінити політик із досвідом Сергій Тігіпко. Серед інших кандидатів: бізнесмен і урядовець часів Януковича Валерій Хорошковський, теперішній глава МВС Арсен Аваков та директор з розвитку бізнесу Нафтогазу Юрій Вітренко. Сам Гончарук спростовує свою відставку.

      Окрім прем’єра Олексія Гончарука, кадрові зміни можуть торкнутися Міністерства закордонних справ, МОЗ, Міністерства соцполітики, Міністерства окупованих територій, а також Офісу Генпрокурора. Також Рада може розглянути питання призначення віцепрем’єра з питань промисловості.

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      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Поліція Новини України Міністерство внутрішніх справ Верховна Рада Олексій Гончарук Міністерство промислової політики Міністерство соціальної політики Слуга народу Олександр Корнієнко Кабінет Міністрів України Новини політики
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