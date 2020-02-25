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      Рейтинг Володимира Зеленського: кого б українці обрали президентом сьогодні

      - Читать новость на русском
      Кого б українці обрали президентом сьогодні / Колаж 24 каналу

      Якби найближчим часом відбулися президентські вибори, то Володимира Зеленського підтримали би менше половини опитаних. Друге та третє місце між собою ділять Юрій Бойко та Петро Порошенко.

      Володимир Зеленський став президентом 21 травня 2019 року. Рівень довіри до Зеленського був найвищим у вересні 2019 року – тоді йому довіряли 79% громадян, не довіряли – лише 13,5%. Наразі рейтинг президента Зеленський суттєво впав.

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      Рейтинг Володимира Зеленського на посаді президента України

      Опитування КМІС

      Результати опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології. Свої голоси українці найбільше поділяють між Зеленським, Бойком, Порошенком та Тимошенко.

      Рейтинг кандидатів серед тих, хто визначився:

      1. Володимир Зеленський – 44,2%;
      2. Юрій Бойко – 13,1%;
      3. Петро Порошенко – 11,6;
      4. Юлія Тимошенко – 6,9%;
      5. Ігор Смешко – 4,9%;
      6. Олег Ляшко – 4,0%;
      7. Анатолій Гриценко – 3,3%;
      8. Руслан Кошулинський – 2,5%
      9. Олександр Вілкул – 1,9%;
      10. Роман Безсмертний – 1,1%;
      11. Усі інші – менше 1%.

      Водночас рейтинг кандидатів у президенти серед усіх опитаних дещо відрізняється.

      Рейтинг кандидатів серед усіх опитаних респондентів:

      1. Володимир Зеленський – 24,8%;
      2. Юрій Бойко – 7,3%;
      3. Петро Порошенко – 6,5;
      4. Юлія Тимошенко – 3,9%;
      5. Ігор Смешко – 2,8%;
      6. Олег Ляшко – 2,2%;
      7. Анатолій Гриценко – 1,8%;
      8. Руслан Кошулинський – 1,4%
      9. Олександр Вілкул – 1,1%;
      10. Усі інші – менше 1%.

      Опитування провели з 8 по 18 лютого 2020 року у 110 населених пунктах усіх регіонів України, окрім Криму та непідконтрольної території Донбасу. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

      Опитування Центру Разумкова

      Ще одне соціологічне опитування провів Центр Разумкова з 13 до 17 лютого.

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      Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, то опитані проголосували би так:

      1. Володимир Зеленський – 40,1%;
      2. Юрій Бойко – 15,3%;
      3. Петро Порошенко – 13,5%;
      4. Юлія Тимошенко – 10,2%;
      5. Ігор Смешко – 4,2%;
      6. Анатолій Гриценко – 3,3%;
      7. Олег Ляшко – 3,3%;
      8. Руслан Кошулинський – 2,1%;
      9. Олександр Вілкул – 1,2%;
      10. Олександр Шевченко – 0,2%;
      11. Інший кандидат – 6,5%.

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      Кого українці обрали би президентом сьогодні/ Інфографіка 24 каналу

      Опитування провели з 13 по 17 лютого серед 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Новини України Анатолій Гриценко Олег Ляшко Ігор Смешко Юлія Тимошенко - новини Рейтинги Соціологічне дослідження Юрій Бойко Петро Порошенко Володимир Зеленський Президент України
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