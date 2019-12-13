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      Суд визнав Ситника винним у корупції

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      Суд визнав Ситника винним у корупційному правопорушенні / Getty Images

      Рівненський апеляційний суд визнав винним голову НАБУ Артема Ситника у корупції. Справа стосується елітного відпочинку Ситника на Рівненщині, який голова НАБУ не вніс у свою декларацію.

      Цей відпочинок Ситника оплачували треті особи. Один зі свідків у справі розповів, що з 2017 по 2019 рік директор НАБУ відпочивав у мисливському угідді "Поліське-Сарни" Рівненської області 5 разів.

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      Спершу суд визнав Ситника винним в адміністративному порушенні та оштрафував чиновника на 3 тисячі 400 гривень. Ситник подав апеляцію, але програв і тепер є фактично визнаним судом корупціонером.

      Відповідну постанову суду опублікував у телеграм-каналі нардеп зі "Слуги народу" Олександр Дубінський.

      Подробиці відпочинку Ситника

      Кілька років поспіль директор НАБУ відпочивав на елітній базі відпочинку на Рівненщині. Вподобаним місцем розваг Ситника стало мисливське угіддя "Поліське-Сарни". Угіддям володіє Олександр Юркевич – експомічник нардепа 4 і 6 скликань Миколи Шершуна (Блок Литвина), ексглави Держкомітету лісового господарства України.

      Оплачував відпочинок Ситника Микола Надейко. Саме він розповів прокуратурі про ці факти. За його словами, за період з 2017 по 2019 рік голова НАБУ відпочив там 5 разів. За кожен відпочинок було заплачено в середньому близько 100 тисяч гривень. Оплату повністю на себе брав Надейко, який видавав гроші не тільки на проживання в готелі, а й на їжу і дорогі розваги.

      Зауважимо, що отримання подібного роду подарунків має бути задеклароване, а Ситник цього не зробив. Тож спершу Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ винним у корупційному правопорушенні, оскільки вартість відпочинку перевищувала встановлені законом обмеження щодо отримання подарунків.

      Згідно з рішенням, Ситник повинен був сплатити 3 тисячі 400 гривень штрафу та не мав би обіймати посаду директора НАБУ після внесення до реєстру осіб, що вчинили корупційні правопорушення.

      Але набрання рішенням суду законної сили було відтерміновано до моменту розгляду справи в апеляційному суді Рівненської області. Саме туди Ситник подав скаргу на рішення суду першої інстанції. Але й апеляцію чиновник програв.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Новини України Артем Ситник НАБУ Корупція Розслідування Рівне Судді
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