Суд оштрафував Ситника через відпочинок на Рівненщині

Директора НАБУ Артема Ситника визнали винним в адміністративному порушенні під час його відпочинку в Рівненській області. Тепер він має сплатити штраф.

Рішення Сарненського суду Рівненської області підтвердив адвокат Ситника Владислав Кіча пише "Українська правда".

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Тепер директор НАБУ має сплатити штраф у розмірі розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів – 3400 гривень. Це рішення суду адвокат оскаржить.

Так, дійсно було рішення, було проголошено. Рішення вступило в законну силу, я пишу апеляцію. 10 днів дається термін на подачу апеляції,

– сказав він.

Адвокат таке рішення вважає "притягнутим за вуха".

Про який відпочинок мовиться?

Генрокуратура склала адмінпротоколи на Ситника через його відпочинок у мисливському господарстві на Рівненщині – там директор НАБУ відпочивав у елітному котеджі. Спочатку ЗМІ повідомляли, що там йому нібито надавали різні послуги на суму в 100 тисяч гривень.

Однак згодом правоохоронці після розслідування встановили, що мова йде про суми у 10 і 15 тисяч гривень. Його нібито оплатили інші люди, а директор НАБУ не вказав суму у декларації.