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      Суд оштрафував Ситника через відпочинок на Рівненщині

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      Суд призначив Ситнику штраф за відпочинок в Рівненській області
      Суд призначив Ситнику штраф за відпочинок в Рівненській області / slovoidilo.ua

      Директора НАБУ Артема Ситника визнали винним в адміністративному порушенні під час його відпочинку в Рівненській області. Тепер він має сплатити штраф.

      Рішення Сарненського суду Рівненської області підтвердив адвокат Ситника Владислав Кіча пише "Українська правда".

      Варто знати: Секретарю Бориспільської міськради, якого вичитав Зеленський, повідомили про підозру

      Тепер директор НАБУ має сплатити штраф у розмірі розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів – 3400 гривень. Це рішення суду адвокат оскаржить.

      Так, дійсно було рішення, було проголошено. Рішення вступило в законну силу, я пишу апеляцію. 10 днів дається термін на подачу апеляції,
      – сказав він.

      Адвокат таке рішення вважає "притягнутим за вуха". 

      Про який відпочинок мовиться?

      Генрокуратура склала адмінпротоколи на Ситника через його відпочинок у мисливському господарстві на Рівненщині – там директор НАБУ відпочивав у елітному котеджі.  Спочатку ЗМІ повідомляли, що там йому нібито надавали різні послуги на суму в 100 тисяч гривень.

      Однак згодом правоохоронці після розслідування встановили, що мова йде про суми у 10 і 15 тисяч гривень. Його нібито оплатили інші люди, а директор НАБУ не вказав суму у декларації.

      blog_ava
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      сьогодні
      15115
      Теги: Новини політики Новини України Розслідування ГПУ Судді Артем Ситник НАБУ
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