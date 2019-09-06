Секретарю Бориспільської міськради, якого вичитав Зеленський, повідомили про підозру

Прокуратура Київської області повідомила про підозру секретарю Бориспільської міської ради Ярославу Годунку. Його підозрюють у хуліганстві. Цікаво, що саме з ним виникав конфлікт у Президента України Володимира Зеленського під час його візиту у Бориспіль.

Слідством встановлено, що наприкінці серпня у приміщенні Бориспільської міськради Годунок побив чоловіка, повідомляє прокуратура Київської області.

До слова: Іди гуляй, Господи, – Зеленський вигнав із зустрічі раніше засудженого чиновника: відео

Під час конфлікту Ярослав Годунок підійшов до потерпілого, без жодних пояснень вхопив його за шию та почав бити по обличчю, висловлюючись лайкою у присутності інших людей.

Після кількох ударів чоловік впав на підлогу, а секретар Бориспільської міськради сів на нього та продовжував бити. Нанісши численні травми потерпілому, Годунок просто пішов.

Що відомо про конфлікт Годунка з Зеленським?Під час свого робочого візиту до Борисполя президент Володимир Зеленський вигнав з засідання Ярослава Годунка. Зеленський заявив, що раніше Годунок був засуджений за розбій із тяжкими тілесними ушкодженнями, назвав чиновника "розбійником" і закликав його вийти з зали.

Конфлікт Годунка з Зеленським: дивіться відео