Секретарю Бориспільської міськради, якого вичитав Зеленський, повідомили про підозру
Прокуратура Київської області повідомила про підозру секретарю Бориспільської міської ради Ярославу Годунку. Його підозрюють у хуліганстві. Цікаво, що саме з ним виникав конфлікт у Президента України Володимира Зеленського під час його візиту у Бориспіль.
Слідством встановлено, що наприкінці серпня у приміщенні Бориспільської міськради Годунок побив чоловіка, повідомляє прокуратура Київської області.
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Під час конфлікту Ярослав Годунок підійшов до потерпілого, без жодних пояснень вхопив його за шию та почав бити по обличчю, висловлюючись лайкою у присутності інших людей.
Після кількох ударів чоловік впав на підлогу, а секретар Бориспільської міськради сів на нього та продовжував бити. Нанісши численні травми потерпілому, Годунок просто пішов.
Що відомо про конфлікт Годунка з Зеленським?Під час свого робочого візиту до Борисполя президент Володимир Зеленський вигнав з засідання Ярослава Годунка. Зеленський заявив, що раніше Годунок був засуджений за розбій із тяжкими тілесними ушкодженнями, назвав чиновника "розбійником" і закликав його вийти з зали.
Конфлікт Годунка з Зеленським: дивіться відео