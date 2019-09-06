Секретарю Бориспольского горсовета, которого вычитал Зеленский, сообщили о подозрении

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении секретарю Бориспольского городского совета Ярославу Годунку. Его подозревают в хулиганстве. Интересно, что именно с ним возникал конфликт у Президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Борисполь.

Следствием установлено, что в конце августа в помещении Бориспольского горсовета Годунок избил мужчину, сообщает прокуратура Киевской области.

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Во время конфликта Ярослав Годунок подошел к потерпевшему, без всяких объяснений схватил его за шею и начал бить по лицу, выражаясь бранью в присутствии других людей.

После нескольких ударов мужчина упал на пол, а секретарь Бориспольского горсовета сел на него и продолжал бить. Нанеся многочисленные травмы потерпевшему, Годунок просто ушел.

Что известно о конфликте Годунка с Зеленским?Во время своего рабочего визита в Борисполь президент Владимир Зеленский выгнал из заседания Ярослава Годунка. Зеленский заявил, что ранее Годунок был осужден за разбой с тяжелыми телесными повреждениями, назвал чиновника "разбойником" и призвал его выйти из зала.

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