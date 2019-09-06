Суд оштрафовал Сытника из-за отдыха на Ровненщине

Директора НАБУ Артема Сытника признали виновным в административном нарушении во время его отдыха в Ровненской области. Теперь он должен уплатить штраф.

Решение Сарненского суда Ровненской области подтвердил адвокат Сытника Владислав Кича пишет "Украинская правда".

Стоит знать: Секретарю Бориспольского горсовета, которого вычитал Зеленский, сообщили о подозрении

Теперь директор НАБУ должен уплатить штраф в размере 200 необлагаемых минимумов – 3400 гривен. Это решение суда адвокат обжалует.

Да, действительно было решение, было провозглашено. Решение вступило в законную силу, я пишу апелляцию. 10 дней дается срок на подачу апелляции,

– сказал он.

Адвокат такое решение считает "притянутым за уши".

О каком отдыхе идет речь?

Генпрокуратура составила админпротоколы на Сытника из-за его отдыха в охотничьем хозяйстве на Ровненщине – там директор НАБУ отдыхал в элитном коттедже. Сначала СМИ сообщали, что там ему якобы оказывали различные услуги на сумму в 100 тысяч гривен.

Однако впоследствии правоохранители после расследования установили, что речь идет о суммах в 10 и 15 тысяч гривен. Его якобы оплатили другие люди, а директор НАБУ не указал сумму в декларации.