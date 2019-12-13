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      Суд признал Сытника виновным в коррупции

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      Суд признал Сытника виновным в коррупционном правонарушении / Getty Images

      Ровенский апелляционный суд признал виновным голову НАБУ Артема Сытника в коррупции. Дело касается элитного отдыха Сытника в Ровненской области, который председатель НАБУ не внес в свою декларацию.

      Этот отдых Сытника оплачивали третьи лица. Один из свидетелей по делу рассказал, что с 2017 по 2019 год директор НАБУ отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ровненской области 5 раз.

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      Сначала суд признал Сытника виновным в административном нарушении и оштрафовал чиновника на 3 тысячи 400 гривен. Сытник подал апелляцию, но проиграл и теперь фактически признан судом коррупционером.

      Соответствующее постановление суда опубликовал в телеграмм-канале нардеп из "Слуги народа" Александр Дубинский.

       

       

      Подробности отдыха Сытника

      Несколько лет подряд директор НАБУ отдыхал на элитной базе отдыха на Ровенщине. Понравившимся местом развлечений Сытника стало охотничье угодье "Полесское-Сарны". Угодьями владеет Александр Юркевич – экс-помощник нардепа 4 и 6 созывов Николая Шершуна (Блок Литвина), экс-главы Госкомитета лесного хозяйства Украины.

      Оплачивал отдых Сытника Николай Надейко. Именно он рассказал прокуратуре об этих фактах. По его словам, за период с 2017 по 2019 год председатель НАБУ отдохнул там 5 раз. За каждый отдых было заплачено в среднем около 100 тысяч гривен. Оплату полностью на себя брал Надейко, который выдавал деньги не только на проживание в отеле, но и на еду и дорогие развлечения.

      Заметим, что получение подобного рода подарков должно быть задекларировано, а Сытник этого не сделал. Поэтому сначала Саранинский суд Ровненской области признал директора НАБУ виновным в коррупционном правонарушении, поскольку стоимость отдыха превышала установленные законом ограничения относительно получения подарков.

      Согласно решению, Сытник должен был уплатить 3 тысячи 400 гривен штрафа и не должен был бы занимать должность директора НАБУ после внесения в реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

      Но вступление решения суда в законную силу было отложено до момента рассмотрения дела в апелляционном суде Ровненской области. Именно туда Сытник подал жалобу на решение суда первой инстанции. Но и апелляцию чиновник проиграл.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Судьи Ровно Расследования Коррупция НАБУ Артем Сытник
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