Политика и криминал: самые громкие аресты 2019 года

2019 года был богатым на громкие аресты и задержания как уголовных преступников, так и известных политиков и топ-коррупционеров. О наиболее резонансных из них – читайте в материале 24 канала.

Характерная особенность громких политических арестов 2019 года – значительное их количество завершилась тем, что фигуранты дел просто выходили под залог.

Также важно: Хитрый Путин и волна протестов: топ событий, которые изменили мир в 2019 году

Арест Зайцевой

26 февраля 2019 года суд вынес приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельной аварии в Харькове, случившейся 18 октября 2017 года. Обоих участников аварии приговорили к 10 годам тюрьмы, на 3 года лишили водительских прав и обязали выплатить 6 миллионов гривен компенсации семьям погибших в ДТП. Суд тогда признал смягчающими обстоятельствами относительно Зайцевой ее "искреннее раскаяние, которое выразилось в возмещении вреда нескольким потерпевшим".

Что известно о резонансном ДТП в Харькове?18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто руководила 20-летняя Елена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбил группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения. Суд по этому делу продолжался более года, произошло около 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных дебатах признали свою вину в совершении аварии.

Оба виновника резонансной аварии обжаловали решение суда.

Приговор Зайцевой и Дронову: видео

При рассмотрении апелляции адвокат Зайцевой ходатайствовал о смягчении приговора. Дронов вообще требовал отмены приговора, поскольку виновным себя не считает. Однако суд отклонил их просьбу – приговоры Зайцевой и Дронову оставили без изменений.

Арест Маркива

12 июля суд в Италии приговорил к 24 годам заключения украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Несмотря на наличие доказательств невиновности украинского военного, Маркива обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. При этом итальянский прокурор требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения.

Более пор дело: Виталий Маркив: известно об украинском воине и почему его осудили в Италии

Украинского нацгвардейца арестовали 30 июня 2017 года в Болонье. Он долгое время находился в следственном изоляторе.



Акция в поддержку Виталия Маркива / Фото: Facebook

Сторона обвинения – родители погибшего, журналистские организации Италии – настаивали на версии умышленного убийства фотокорреспондента. Роккелли вместе с переводчиком, россиянином Андреем Мироновым, погиб под Славянском на Донбассе в 2014 году. Маркив тогда был на горе Карачун (он служил в батальоне им. Кульчицкого – "24") и, по версии обвинения, предоставил украинским военным информацию о местонахождении журналистов, а те обстреляли их из минометов.

Объяснение командира Маркива об ошибках обвинения: Дело нацгвардейца Маркива: коротко о том, что не так с решением итальянского суда

Многие наблюдатели назвали дело откровенно политизированным и указали на влияние россиян на решение суда. Защитники украинца подали апелляцию на решение суда. Государство Украина также обжаловало такой приговор. Однако Маркив до сих пор остается в заключении.

Арест подозреваемых в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова

31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их быстро задержали.

Смотрите видео: Пьяные полицейские убили 5-летнего мальчика

Двое подозреваемых – старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько – пытались бежать и были задержаны полицией 2 июня в порядке статьи 208 УПК. Задержанных длительное время держали в отделении полиции, где с ними проводили первоочередные следственные действия. Хотя этим сразу должно было заниматься Государственное бюро расследований.

Следователи установили, что во время отдыха эти двое полицейских употребляли спиртные напитки. Они решили пострелять из огнестрельного оружия в металлические банки недалеко от места, где гулял 5-летний мальчик. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка. Спасти хлопичка так и не удалось. К вечеру 3 июня Кирилл умер.

Подозреваемым была избрана мера пресечения в виде ареста. Впоследствии были арестованы еще два человека, которые также находились на месте трагедии. 6 декабря стало известно, что следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование убийства 5-летнего мальчика. Для обвинительных актов 4 подозреваемым все готово. После того, как подозреваемые ознакомятся с уголовным делом, обвинительные акты передадут в суд.

Арест Дубневича

31 октября Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест депутата Ярослава Дубневича. В тот же день ему вручили уведомление о подозрении.

Более о деле: Депутата Ярослава Дубневича взяли под стражу

САП настаивала на аресте Дубневича-младшего с правом внесения 93 млн гривен залога, защита просила суд не избирать депутата пресечения вообще. ВАКС отклонил оба ходатайства, назначив подозреваемому залог в размере 100 млн гривен, а также обязав его сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Залог за Дубневича внесли еще до объявления решения Апелляционной палаты ВАКС, 8 ноября депутат вышел из СИЗО.

Как проходил суд над Ярославом Дубневичем: смотрите видео

По данным следствия, будучи депутатом восьмого созыва и председателем транспортного комитета, Дубневич-младший вместе с сообщниками разработал схему о согласованном завышении цены при реализации стрелочной продукции ПАО "Укрзализныця", которая нанесла госкомпании 93 млн гривен убытков. Конечными бенефициарами компании, которая продавала оборудование Укрзализныце, являются братья Богдан и Ярослав Дубневичи.

Арест Пашинского

4 октября 2019 года Государственное бюро расследований сообщило Пашинскому о подозрении в причинении ранения мужчине в Киевской области. 9 октября директор ГБР Роман Труба заявил о возможной переквалификации дела Пашинского и отметил, что потерпевший более 2,5 лет не был признан таковым.

Это решение касается истории почти трехлетней давности. Вечером 31 декабря 2016 года под Киевом произошел конфликт между Сергеем Пашинским и жителем Васильковского района Вячеславом Химикусом, в результате которого оба получили телесные повреждения.

Более о деле: Суд взял под стражу экс-нардепа Пашинского: все, что известно о скандальном политике

В августе 2017 года прокуроры пришли к выводу, что он действовал якобы в пределах необходимой обороны, которая исключает уголовную ответственность. В декабре того же года суд обязал ГПУ возобновить производство. В сентябре 2019 года заместитель генпрокурора Сергей Кизь отменил постановление о закрытии дела относительно экс-депутата. А 7 октября Печерский суд арестовал Пашинского на 60 суток без права внесения залога. Впоследствии арест Пашинского продлили до 29 января 2020 года.

Арест Гладковского

Это дело стало одной из самых резонансных и скандальных коррупционных историй года. По данным следствия, Олег Гладковский, будучи первым заместителем секретаря СНБО, использовал служебное положение ради получения неправомерной выгоды для его компании "Богдан Моторс".

Также интересно: Почему фигуранты коррупционных схем в "Укроборонпроме" перебрасывают вину на Бигуса: детали

Прокуроры утверждают, что он обеспечил внесение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет госбюджета грузовых автомобилей "Богдан" по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", которое входит в состав корпорации "Богдан Моторс". В результате, по данным следствия, государству был нанесен ущерб более чем на 10 миллионов гривен. Кроме того, было установлено, что Гладковский не задекларировал должным образом доходы.

До того журналисты Bihus.info опубликовали несколько частей расследования о суммах "откатов" и схемах хищения миллионов в оборонной сфере. Публикация этого материала стоила Гладковскому должности первого заместителя секретаря СНБО. Вскоре после обнародования расследования были задержаны несколько действующих и бывших должностных лиц ГП "Спецтехноэкспорт", которая входит в состав "Укроборонпром". Их считают причастными к растрате средств госпредприятия оборонной отрасли на сумму 55,5 миллионов гривен.

Видео: расследование Bihus.Info о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"

Национальное антикоррупционное бюро задержало Гладковского 17 октября. Он в знак протеста объявил голодовку. Правда – непродолжительную. 19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского и одновременно определил, что он может внести залог в более 10,5 миллиона гривен. Уже 21 октября Гладковський покинул стены СИЗО после внесенного за него залога.

Юрия Грымчака и брата его жены Игоря Овдиенко задержали 14 августа вечером по подозрению в мошенничестве. Задержание состоялось по делу о вымогательстве 1,1 миллиона долларов взяток за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Более о деле: Гримчака и его "помощника" задержали на взятке в 480 тысяч долларов: все, что известно

15 августа Юрию Гримчаку и Игорю Овдиенко объявили подозрение. По версии следствия, они "брали средства на согласование проектов строительства и реконструкции зданий и сооружений" и "решения гражданского иска в Верховном суде". 16 августа Деснянский районный суд Чернигова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога суммой 6 млн грн Гримчаку. Несколько раз решение о содержании под стражей было продлено. В результате, Гримчак должен находиться под стражей до 13 января.

Арест подозреваемого в убийстве 11-летней девочки

11-летняя Дарья Лукьяненко исчезла в Одесской области 13 июня. Днем она пошла на танцы и больше о ее местонахождении ничего не было известно. К поисковой операции привлекли сотрудников пяти ближайших отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии, десятки спасателей, более сотни волонтеров и авиацию.



Дарья Лукьяненко / Фото из открытых источников

19 июня полиция обнаружила тело 11-летней Даши в выгребной яме во дворе местного жителя. В тот же день правоохранители задержали 22-летнего Николая Тарасова. Ему объявили о подозрении по статьям "похищение", "покушение на изнасилование несовершеннолетней", "убийство несовершеннолетнего, сопряженное с изнасилованием" и "надругательство над телом". Вскоре после задержания суд арестовал подозреваемого без права внесения залога.

Суд избрал меру пресечения Николаю Тарасову: видео

В ноябре правоохранители завершили расследование дела и передали в суд обвинительный акт в отношении Николая Тарасова. Перед предварительным заседанием суда Тарасов заявил о том, что правоохранители якобы заставили его признать вину. Однако, теперь обвиняемый отказался комментировать свое заявление.

Арест экс-руководителя Генштаба ВСУ

Бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана задержали 25 февраля 2019 года, а на следующий день взяли под стражу. Его подозревают в сокращении состава ВСУ в 2012-2014 годах, а также в уничтожении военных комиссариатов, что заблокировало мобилизацию военнослужащих в 2014 году.

Кроме того, главный прокурор Анатолий Матиос обвинил Замана в том, что тот за время своего пребывания в должности подписал и выдал директиву об оперативном подчинении командованию ВМС военных частей Воздушных ВСУ: это переформатирование в Крыму дало значительные преимущества Черноморскому флоту России в контроле и блокировании дислоцированных на полуострове подразделений ВСУ. Сам Замана называл дело против себя политически мотивированным.

24 мая Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи подозреваемого в государственной измене Заману, удовлетворив соответствующюю его жалобу.

Арест экс-командующего Нацгвардией

НАБУ 14 мая объявило подозрение экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову и еще двум лицам в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на сумму 81,64 млн грн.

Подробно о том, кто такой Юрий Аллеров и о махинациях с недвижимостью в Нацгвардии – в материале 24 канала

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Впоследствии, в 2016-2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева. Стоимость этих квартир на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

17 мая Соломенский райсуд Киева избрал Аллерову меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 4,8 млн грн. 20 мая он вышел под залог.

Арест владельца гостиницы "Токио Стар"

В ночь на 17 августа в Одессе вспыхнул отель "Токио Стар". По меньшей мере 9 человек погибли, еще 10 пострадали. Подразделения ГСЧС спасли около 10 человек. Огонь охватил более 1000 квадратных метров. Во время пожара в гостинице находилось ориентировочно 200 человек.

Смертельные пожары в Одессе: найдет ли Труханов виновных: видео

В октябре Киевский райсуд Одессы продлил меру пресечения Черному на 60 суток. Владелец отеля мог выйти под залог в более 53 миллионов гривен. Впоследствии апелляционный суд таки прислушался к защитникам и изменил меру пресечения на более мягкую – 27 ноября его освободили под круглосуточный домашний арест.

Арест подозреваемых в убийстве активиста из-за украинского языка

6 декабря активист и волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко умер в больнице. Он больше недели находился в тяжелом состоянии в больнице, но спасти мужчину не удалось. Произошло это после того, как его жестоко избили несовершеннолетние.

Смотрите видео: что известно об активисте Артеме Мирошниченко, которого убили из-за украинского языка

Одним из нападавших оказался 16-летний боец ​​ММА, не профессиональный спортсмен, Николай Барабаш. Сначала была версия, что за инцидентом наблюдал еще один несовершеннолетний – Александр Барышок. Правда, на заседании суда из материалов дела стало известно, что били Мирошниченко оба парня. Это, в частности, зафиксировали видеокамеры из домов рядом и видеорегистратор с машины, которая была припаркована возле места происшествия. Кроме того, мать Барышка на суде вспомнила, что в день нападения сын с другом пришли к ним домой, а их руки были в крови, вместе с тем знакомый Александра предлагал вернуться и добить кого-то. Поводом для нападения стало то, что Артем говорил на украинском.

Суд уже избрал меры пресечения двум фигурантам этого дела: Барабаша отправили под домашний арест, Барышок проведет 2 месяца в СИЗО, без права внести залог.

Арест журналиста Асеева

В конце октября боевики в так называемой "ДНР" приговорили к 15 годам заключения украинского журналиста Станислава Асеева. До этого он более года находился в плену после того, как его захватили в Донецке.



Плакат в поддержку политзаключенного Асеева / Фото: Facebook

Журналиста назвали виновным в якобы "организации экстремистского сообщества", "шпионаже", "подстрекательстве к шпионажу", "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности", "публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности".

Незаконные аресты в Крыму

2019 год отличился также самыми массовыми с начала аннексии задержаниями и арестами крымских татар и проукраинских активистов в Крыму. Количество задержанных крымскотатарских активистов измеряется десятками и десятками. Абсолютное большинство из них – активисты правозащитной инициативы "Крымская солидарность", которая помогает незаконно задержанным и заключенным гражданам Украины.

Важно: 14 лет тюрьмы для "украинских диверсантов" в Крыму: резкая реакция США

Проукраинских активистов оккупационная власть Крыма чаще всего подозревает в призывах к терроризму.

Арест генерала Марченко

11 ноября Печерский райсуд Киева на два месяца заключил генерал-майора Дмитрия Марченко. Начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ ГБР инкриминирует закупку некачественных бронежилетов. Сумма залога – 76 миллионов 840 тысяч гривен. Впоследствии стало известно, что суд отклонил апелляционную жалобу Марченко, но уменьшил сумму залога в качестве альтернативы ареста – до 20 миллионов гривен.

Больше о Марченко: Дело бракованных бронежилетов: почему активисты протестуют против задержания Марченко

По версии следствия, в начале 2019 года Министерство обороны закупило 7 тыс. некачественных бронежилетов стоимостью 61 млн грн. В Государственном бюро расследований говорят, что цена была неоправданной и сумма убытков сейчас уточняется. Баллистические экспертизы проводят в лаборатории МВД.

Всего по делу пятеро подозреваемых. Это Дмитрий Марченко и четверо его подчиненных – Михаил Каморянский, Сергей Почтаренко, Ольга Капинус и Василий Саковец.

Более о деле: Дело бронежилетов Марченко: что об этом известно

Это дело стало причиной массовых и публичных возмущений украинских военнослужащих, волонтеров и экспертного сообщества. Все они настаивают на неубедительности доказательств вины Марченко и политической мотивированности дела.