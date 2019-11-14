Дело бракованных бронежилетов: почему активисты протестуют против задержания Марченко

Генерал-майора, начальника управления материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко задержали по делу о покупке некачественных бронежилетов. Это спровоцировало волну акций протеста со стороны активистов и волонтеров, которая становится все мощнее.

Почему мера пресечения, избранная Марченко, так возмутила всех, кто причастен к развитию и поддержке армии в последние годы - в материале 24 канала.

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Кто такой генерал-майор Марченко?

Военнослужащий Вооруженных сил Украины. Псевдо - "Марчелло". Кавалер ордена Богдана Хмельницкого. В составе родной 79-й бригады участвовал в попытке противодействия оккупации Крыма и в российско-украинской войне на Донбассе, в том числе - в боях за Донецкий аэропорт.

С сентября 2015 года - начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Журналисты и волонтеры Марченко называли одним из двигателей реформ в секторе материального обеспечения Вооруженных сил.

В частности, одно из самых публично освещенных достижений Марченко – внедрение реформированной системы питания в украинской армии по каталогу.

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Почему арестовали Марченко?

Так решил Печерский райсуд. При этом суд определил в качестве альтернативы двухмесячному содержанию под стражей залог в размере 76 миллионов гривен (это - самый строгий приговор, который судья вынес, несмотря на то, что Марченко не скрывался и сотрудничал со следствием). При этом суд не стал отстранять Марченко от должности начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Как сообщил адвокат Владимир Охрименко, министр обороны уволил Марченко с занимаемой должности 11 ноября.

Марченко и четырех его подчиненных (которым также избрали меры пресечения) подозревают в причастности к закупке некачественных бронежилетов для ВСУ по завышенной цене.

Что это за дело о некачественных бронежилетах?

По версии следствия, в начале 2019 года Министерство обороны закупило 7 тысяч некачественных бронежилетов стоимостью 176 миллионов гривен. В Государственном бюро расследований говорят, что цена была неоправданна. По их подсчетам, общая стоимость ущерба составила 61 миллион гривен.

Из всей заказанной Минбороны партии ни один бронежилет не использовался. Но 26 июня ГБР провело обыски и изъяло отгруженные бронежилеты. Обыски проходили в помещениях Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ одновременно с обысками в домах генерала Дмитрия Марченко, других офицеров ГУРСМЗ, у заместителя министра обороны генерала Олега Шевчука, дома у тогдашнего советника министра обороны Юрия Бирюкова, на фирмах-поставщиках, а также в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

Всего по делу пятеро подозреваемых. Это Дмитрий Марченко и четверо его подчиненных: Михаил Каморянский, Сергей Почтаренко, Ольга Капинус и Василий Саковец.

Как отметил в своем телеграмм-канале директор Государственного бюро расследований Роман Труба, баллистическая экспертиза, которую провело специализированное государственное учреждение, показала, что простреливаются три из пяти бронежилетов. В итоге ГБР изъяло 11 тысяч таких бронежилетов. Говорится о бронежилете "Корсар" М3с 1-го класса защиты. По словам Трубы, Марченко знал, что бронежилеты имеют необработанные пластины, и те не соответствуют техническим требованиям. Кроме того, военный знал, что в части бронежилетов есть пластины, по которым не проводили баллистические испытания, а на часть партии нет протоколов лабораторных испытаний.

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Сам Марченко настаивает на своей невиновности. Летом 2019 года он обвинил ГБР в фабрикации аудиозаписей прослушки в этом деле. Отвечая на вопрос об экспертизе некачественных бронежилетов, проведенной ГБР, Марченко сказал, что не видел и не знает, какие именно бронежилеты проверялись следователями, из какой партии, как проверяли, с какого расстояния стреляли, каким боеприпасом и тому подобное.

В Минобороны приговор Марченко считают слишком строгим и не совсем объективным. Там также удивлены, почему суд не принял во внимание предложение нескольких народных депутатов и Героев Украины о взятии Марченко на поруки.

Против его задержания также устраивают акции протеста активисты и волонтеры, которые поддерживали украинскую армию от начала вооруженной агрессии России.

Почему против задержания Марченко протестуют?

Активисты движения в поддержку Марченко делают акцент на нескольких причинах.

Во-первых, управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, которое он возглавляет, не проводит закупки. Оно разрабатывает технические стандарты и следит за их соблюдением. Поэтому выписывать претензии только к Марченко и его подчиненным - странное решение. Значительно логичнее предъявлять претензии ко всем, вовлеченным в эту процедуру, начиная с разработчика бронежилетов. К которому, к слову, также возникают вопросы.

Во-вторых, у многих вызывают сомнения доказательства вины Марченко. Как уверяют ветераны и волонтеры, претензии, которые к нему предъявляет ГБР, вызывают немало вопросов у тех, кто знает толк в военном деле.

Например, как стало известно во время слушания обвинения начальника отдела разработки вещевого имущества Главного управления ВСУ Василия Саковца, есть сомнения в качестве экспертизы в ходе следствия. Сообщают, что она не отвечала государственному стандарту ДСТУ.