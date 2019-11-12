Дело бракованных бронежилетов: в Минобороны отреагировали на взятие под стражу Марченко

Печерский райсуд Киева 11 ноября взял под стражу генерал-майора Дмитрия Марченко за закупку некачественных бронежилетов для армии. В Минобороны уже отреагировали на судебное решение, его считают слишком суровым.

В министерстве одновременно уверяют: они заинтересованы в объективном и компетентном расследовании дела по закупке бронежилетов. Об этом говорится в официальном комментарии Министерства обороны, размещенном на странице в фейсбук.

Важно: Покупка некачественных бронежилетов для ВСУ: суд взял под стражу генерал-майора Марченко

Вызывает удивление тот факт, что Дмитрию Марченко избрали именно такую меру пресечения, несмотря на то, что он не скрывался и сотрудничал со следствием, является боевым офицером, участником обороны ДАП, положительно характеризуется по службе,

– комментируют решение суда в Минобороны.

Там также удивлены, почему суд не принял во внимание предложение нескольких народных депутатов и героев Украины о взятии Марченко на поруки.

В Минобороны добавляют, что готовы содействовать следствию, но и надеются на объективное и беспристрастное расследование дела.

Что известно о деле некачественных бронежилетов?

Минобороны закупило 20 тысяч бронежилетов "Корсар" для украинских военных стоимостью 176 миллионов гривен. Из этого количества 7 тысяч бронежилетов оказались бракованными: они простреливались. Общая стоимость убытков составила 61 миллион гривен. ГБР изъяло 11 тысяч бронежилетов, потенциально опасных для жизни военных.

Кроме того выяснилось, что к закупке некачественных бронежилетов по завышенным ценам причастны 5 чиновников Минобороны. Среди них оказался и Дмитрий Марченко. Всем пятерым объявили подозрение в преступлении. По данным следствия, чиновники знали, что бронежилеты не соответствовали техническим требованиям.

Марченко 11 ноября избрали меру пресечения – взятие под стражу с возможностью выхода под залог в 76 миллионов гривен.

Вскоре еще 4 подозреваемым суд должен избрать меру пресечения.

Марченко не признает вины: что он говорит?