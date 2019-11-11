Покупка некачественных бронежилетов для ВСУ: суд взял под стражу генерал-майора Марченко

Печерский райсуд взял под стражу генерал-майора, начальника управления материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко в деле о покупке некачественных бронежилетов. При этом суд определил как альтернативу содержанию под стражей залог в размере 76 миллионов гривен.

Марченко подозревают в причастности к закупке некачественных бронежилетов для ВСУ по завышенной цене. В этом же деле суд должен избрать меры пресечения еще для 4 подозреваемых. При этом подозреваемых должно стать больше, сообщил в своем телеграм-канале глава Государственного бюро расследований Роман Труба.

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Он напомнил, по данным следствия, все подозреваемые умышленно, по предварительному сговору закупили для военных тысячи бракованных бронежилетов. То, что они простреливаются, доказано экспертизами, подчеркнул Труба. Стоимость заключенного соглашения – 176 миллионов гривен.

Подробнее о деле относительно некачественных бронежилетов для ВСУ

Минобороны закупило 20 тысяч бронежилетов "Корсар" для украинских военных стоимостью 176 миллионов гривен. Из этого количества 7 тысяч бронежилетов оказались бракованными: они простреливались. Общая стоимость убытков составила 61 миллион гривен. ГБР изъяло 11 тысяч бронежилетов, потенциально опасных для жизни военнослужащих.

ГБР выяснило, что к закупке некачественных бронежилетов по завышенным ценам причастны 5 чиновников Минобороны. Среди них оказался и Дмитрий Марченко. Всем пятерым объявили подозрение в преступлении. По данным следствия, чиновники знали, что бронежилеты не соответствовали техническим требованиям.

Что говорит Дмитрий Марченко?

Летом 2019 года Марченко обвинил ГБР в фабрикации аудиозаписей прослушки в этом деле. По его словам, аудиозаписи разговоров чиновников Минобороны, которые якобы закупали для армии некачественные бронежилеты по завышенной цене, являются сфабрикованной. Монтаж аудиозаписей сделало якобы ГБР для дискредитации Минобороны.

Марченко уточнял, что в обнародованной аудиозаписи сначала говорилось о партии бронежилетов, а потом туда добавили фрагмент разговора, который не касается этой партии.

Отвечая на вопросы к экспертизе некачественных бронежилетов, проведенной ГБР, Марченко сказал, что не видел и не знает, какие именно бронежилеты проверялись следователями, из какой партии, как проверяли, с какого расстояния стреляли, каким боеприпасом и тому подобное.