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      Закупка некачественных бронежилетов для ВСУ: объявлено подозрение 5 чиновникам Минобороны

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      Некачественные бронежилеты для ВСУ: подозрение объявили 5 высокопоставленным
      Чиновникам Минобороны объявили подозрение / mil.gov.ua

      Пяти высокопоставленным должностным лицам Министерства обороны, причастным к закупке некачественных бронежилетов "Корсар" для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам, объявили подозрение.

      Следствие установило, что закупленные бронежилеты 1-4 класса защиты простреливаются в дождевых условиях. Об этом сообщил Роман Труба на брифинге.

      К теме: Новый скандал в "оборонке": как Минобороны закупало некачественные бронежилеты –видео

      Следователи установили, что пластины бронежилетов не обработаны. Также проводились баллистические испытания. Все чиновники знали, что бронежелеты не соответствовали техническим требованиям.

      Подозрения объявлены генерал-майору, начальнику главного управления ВСУ и четырем высокопоставленным должностным лицам Главного управления ВСУ. Это заместители управлений и начальник отдела.

      Во время брифинга уточнили, что речь идет о генерал-майоре, начальнике управления материального обеспечения Дмитрии Марченко. Летом 2019 он обвинил ГБР в фабрикации аудиозаписи прослушки по этому делу.

      Установлено, что Минобороны закупило 20 тысяч бронежилетов стоимостью 176 миллионов гривен, однако 7 тысяч бронежилетов оказались бракованными. Общая стоимость ущерба составила 61 млн гривен.

      По данному факту пяти чиновникам оборонного ведомства было объявлено подозрение по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 426 (бездействие военной власти, осуществленное группой лиц по предварительному сговору) УК Украины.

      О каких бронежилетах идет речь?

      Говорится о бронежилетах "Корсар" М3с первого класса защиты. Во время следственных действий средства защиты простреливались и не прошли баллистические испытания. Чиновники знали о том, что бронежилеты простреливаются, но приняли их у производителя.

      ГБР изъяло 11 тысяч бронежилетов, потенциально опасных для жизни военнослужащих. Также был назначен комплекс экспертиз.

      Что известно о бронежилетах М3?
      Корсар М3 – бронежилет, который разработан и производится украинской компанией НПО "ТЕМП-3000". Был разработан в 2002 году для украинских миротворцев. Первые образцы прошли испытания в условиях боевых действий в Ираке, Ливане и на Балканах.

      После начала войны на Востоке Украины резко вырос спрос на эти средства защиты. Так, когда за период 2011-2013 годов для ВСУ было изготовлено всего 150 образцов, то уже в мае 2014 года производитель получил заказ на 24 тысячи бронежилетов.

      Ранее ГБР опубликовало фрагменты разговора чиновников по закупке некачественных бронежилетов: видео

       

       

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Государственное бюро расследований Вооруженные силы Украины Коррупция Міністерство оборони України
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