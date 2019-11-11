16:18
11 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО ИГОРЬ МАЗУР
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Реформа российской армии. Открытие Киселева
      Вєсті Кремля
      18:32, 9 ноября
      Вести.UA: Лагеря для "слуг народа". Комика Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:59, 8 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО ИГОРЬ МАЗУР

      Труба объяснил, почему ГБР допрашивает освобожденных из российского плена моряков

      26 Читати новину українською
      Роман Труба прокомментировал слухи о расследовании ГБР в отношении украинских моряков
      Роман Труба прокомментировал слухи о расследовании ГБР в отношении украинских моряков / Коллаж 24 канала

      Никаких уголовных производств относительно действий украинских моряков в ГБР нет. Бюро расследует действия руководства государства, которые могли привести к тому, что моряки попали в плен.

      Об этом руководитель Государственного бюро расследований Роман Труба написал в своем телеграмм-канале 11 ноября.

      Читайте также: В уголовных процессах ГБР фигурирует Луценко, – Труба

      "В ГБР нет ни одного уголовного производства в отношении действий моряков при пересечении Керченского пролива. Мы выясняем, были ли правонарушения в действиях руководства государства, которые привели к эскалации конфликта и последующему введению военного положения", – заявил Труба.

      Он пояснил, что Бюро должно выяснить, "умышленно ли руководство государства направило наших моряков к Керченскому проливу, понимая, в том числе, высокую вероятность того, что они попадут в плен".

      Я понимаю, насколько это важно для Украины. Каждый следователь это понимает. Поэтому они назначают все следственные действия, чтобы объективно выяснить обстоятельства каждого решения тех событий. Поэтому мы проводим допросы моряков, назначаем экспертизы, изымаем документы,
       растолковал глава ГБР.

      Много об этом рассказывать нельзя, ведь, говорит Труба, пока нет результатов производства. Но нельзя и молчать – "в условиях грязной информационной войны, которую организовывает Петр Порошенко".

      Труба подчеркнул: "Я не буду молчать, когда 5 канал как приманку выбрал моряков. Грустно, что пятый президент приносит на алтарь своей войны спокойствие людей, которые девять месяцев провели в плену".

      Читайте также: НАТО отказало во встрече Столтенберга с освобожденными украинскими моряками, – СМИ

      Руководитель ГБР пообещал: "Мы выясним подробности тех событий. Результаты работы наших следователей будут объективны – на них не повлияют никакие антикампании. Порошенко может приобщиться к следственным действиям – приглашаю его на допросы. Но он этого не сделает, потому что шоу на допросах нет".

      Как Россия захватила украинских моряков и корабли?

      • 25 ноября 2018 года пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы к порту в Мариуполе планово и согласно международным нормам.
      • Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
      • Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка.
      • "Суд в Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в "незаконном пересечении границы". Всех пленных моряков удерживали в российских СИЗО.

      Морячи
      Украинские моряки, попавшие в российский плен в 2018 году / Инфографика 24 канала

      Украинские моряки вернулись в Украину 7 сентября вместе с другими узниками Кремля – тогда состоялся обмен с Россией формате 35 на 35. Однако корабли Россия так пока и не отдала.

      blog_ava
      Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах
      сегодня
      5863
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Расследования Украинские моряки в плену Государственное бюро расследований Роман Труба
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Территориальная оборона: кто будет защищать украинские города во время войны?
      сегодня , 16:00 Территориальная оборона: кто будет защищать украинские города во время войны?
      Богдан Мірошниченко 47
      Президент на дроті. Дубілет розказав, як треба змінити зв'язок для перших осіб
      сегодня , 15:00 Президент на дроті. Дубілет розказав, як треба змінити зв'язок для перших осіб
      Дмитро Дубілет 247
      Зеленський змарнував цей шанс: судова реформа знову на межі провалу
      сегодня , 13:40 Зеленський змарнував цей шанс: судова реформа знову на межі провалу
      Роман Маселко 81
      Что такое расизм: его показательные проявления в Украине, в футболе и быту
      сегодня , 13:01 Что такое расизм: его показательные проявления в Украине, в футболе и быту
      Василь Денисюк 227
      У мене моторошне відчуття, – Зоя Казанжи про результати опитування в ОРДЛО
      сегодня , 12:00 У мене моторошне відчуття, – Зоя Казанжи про результати опитування в ОРДЛО
      Зоя Казанжи 2816
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук