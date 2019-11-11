Труба объяснил, почему ГБР допрашивает освобожденных из российского плена моряков

Никаких уголовных производств относительно действий украинских моряков в ГБР нет. Бюро расследует действия руководства государства, которые могли привести к тому, что моряки попали в плен.

Об этом руководитель Государственного бюро расследований Роман Труба написал в своем телеграмм-канале 11 ноября.

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"В ГБР нет ни одного уголовного производства в отношении действий моряков при пересечении Керченского пролива. Мы выясняем, были ли правонарушения в действиях руководства государства, которые привели к эскалации конфликта и последующему введению военного положения", – заявил Труба.

Он пояснил, что Бюро должно выяснить, "умышленно ли руководство государства направило наших моряков к Керченскому проливу, понимая, в том числе, высокую вероятность того, что они попадут в плен".

Я понимаю, насколько это важно для Украины. Каждый следователь это понимает. Поэтому они назначают все следственные действия, чтобы объективно выяснить обстоятельства каждого решения тех событий. Поэтому мы проводим допросы моряков, назначаем экспертизы, изымаем документы,

– растолковал глава ГБР.

Много об этом рассказывать нельзя, ведь, говорит Труба, пока нет результатов производства. Но нельзя и молчать – "в условиях грязной информационной войны, которую организовывает Петр Порошенко".

Труба подчеркнул: "Я не буду молчать, когда 5 канал как приманку выбрал моряков. Грустно, что пятый президент приносит на алтарь своей войны спокойствие людей, которые девять месяцев провели в плену".

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Руководитель ГБР пообещал: "Мы выясним подробности тех событий. Результаты работы наших следователей будут объективны – на них не повлияют никакие антикампании. Порошенко может приобщиться к следственным действиям – приглашаю его на допросы. Но он этого не сделает, потому что шоу на допросах нет".

Как Россия захватила украинских моряков и корабли?

25 ноября 2018 года пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы к порту в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка.

"Суд в Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в "незаконном пересечении границы". Всех пленных моряков удерживали в российских СИЗО.



Украинские моряки, попавшие в российский плен в 2018 году / Инфографика 24 канала

Украинские моряки вернулись в Украину 7 сентября вместе с другими узниками Кремля – тогда состоялся обмен с Россией формате 35 на 35. Однако корабли Россия так пока и не отдала.